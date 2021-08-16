“Bozkurt’ta patladığı iddia edilen HES’in inşaatı sırasında dağ yamaçları proje dışına çıkılarak gereğinden fazla tıraşlandı” iddiası

Sözcü yazarı çiğdem Toker, Batı Karadeniz’deki sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yer alan HES’in patladığı yönündeki iddiaları değerlendirdiği bugünkü yazısında okurunun mektubuna yer verdi. Söz konusu HES inşaatının zamanında dava konusu olduğuna dikkati çeken Toker, okurunun suyun debisini arttırmak için söz konusu HES’in inşaatı dışında proje dışına çıkılarak gereğinden fazla tıraşlandığı ve heyelan, su baskını riskinin göz göre göre arttırıldığı iddiasını aktardı.

Toker’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sel felaketinin çok ağır yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki HES gündemde. “Patladı” tartışmalarına konu olan Ebru HES. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, söz konusu HES'in depolaması bulunmadığını, regülatör yapısı nedeniyle patlayacak bir durumun da olmadığını açıkladı.

O bölgede doğup büyümüş okurum E.D'den mektup var. Diyor ki o da:

“HES ile ilgili tartışma, regülatör kapaklarının patlayıp patlamadığı üzerine yoğunlaştı. Ancak asıl husus, davaya da konu olan HES inşaatının, gereğinden fazla bir alanı kapsadığı, suyun debisini arttırmak için dağ yamaçlarının -proje dışına da çıkılarak- gereğinden fazla tıraşlandığı ve heyelan, su baskını riskinin göz göre göre arttırılması.”

Dava? Dokuz yıl önceki iptal davasını avukat Seçil Ege, sosyal medya hesabından hatırlattı.

Kastamonu İdare Mahkemesi, Şubat 2013'te “evlerin zarar görebileceği” gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Davacı Ahmet Yanık, o HES yapılacak diye arazisine acele kamulaştırma işlemiyle el konulması üzerine yargıya başvurmuştu. Avukat Ege paylaşımında “Belli ki sonra dava aleyhe dönmüş, HES kurulmuş” diyordu.

Okurum E.D'nin notu çarpıcı: “Dönemin kaymakamı mahkeme kararını 2 günlüğüne de olsa uygulatabiliyor. Ancak daha sonra davacı Ahmet Yanık, kaymakamın müdahalesine rağmen, inşaat alanında faaliyetlerin devam ettiğini avukatına bildiriyor” diyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aleyhine açılmış bu davanın kararında dikkat çekici bir bölüm daha var. Mahkeme, davacının arazisiyle ilgili acele kamulaştırma işlemi dayanağının da hukuka aykırı olduğunu bildirmiş. Bütün bu tartışmalar olurken, sessizliğini koruyan bir taraf var: EPDK'nın 49 yıllığına üretim lisansı verdiği Ebru HES'in sahibi Berke Elektrik Üretim A.Ş. Zülfikarlar Holding bünyesindeki bu şirketin ortaklarından biri, bir dönem Fenerbahçe Kulübü yöneticiliği de yapan İsfendiyar Zülfikari. Sicil kayıtları öyle diyor.

Bu kadar sarsıcı bir felaketin ardından, tartışmaların odağındaki ilgili şirketin de açıklama yapması beklenir.

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