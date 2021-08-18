Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın geçmişi

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı ve Orta Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 78'e yükseldiğini duyurmuştu.