Bozkurt Belediye Başkanı sel felaketini bu sözlerle anlattı: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden olurken, sel suları Kastamonu'da da birçok cadde ve sokağı bastı. Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşanan felaketi, "İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlattı. Felakete ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bazı bölgelerde su yüksekliğinin 4 metreye ulaştığını söyledi.

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 8 ilçede sel meydana geldi. Sel nedeniyle araçlar sürüklendi, köprüler yıkıldı, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Özellikle Bozkurt ilçesinde durumun kötü olduğu bildiriliyor. Vali Avni Çakır kayıp ihbarı olmadığını açıklarken, Azdavay Belediye Başkanı Nuri Civelek, bütün derelerin taştığını söyledi.

"Böyle felaket görmedik, ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz"

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, NTV'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var."

TIKLAYIN | Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...





Süleyman Soylu: Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştı

İçişleri Bakanı Soylu şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi verdi. Soylu, şöyle konuştu: "Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu."