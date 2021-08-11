Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini de vurdu. Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşanan felaketi, "İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlattı.
11 Ağustos 2021 20:41
113
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
213
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
313
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
413
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
513
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
613
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
713
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
813
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
913
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
1013
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
1113
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
1213
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
1313
Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...
© Tüm hakları saklıdır.