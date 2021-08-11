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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini de vurdu. Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşanan felaketi, "İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlattı.

11 Ağustos 2021 20:41

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

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Belediye Başkanı'nın "ilçemizin yok olmasını izliyoruz" dediği Bozkurt'tan geriye kalanlar...

selbatı karadenizbozkurtkastamonu
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