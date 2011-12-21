-Bozkır:''Sarkozy ile ilişkiler iyiye gitmez'' TBMM (A.A) - 21.12.2011 - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Fransa'da, Türkiye'ye bu kadar olumsuz bakan siyasi bir kişiliğin hiç gelmediğini belirterek, ''Sarkozy faktörü mevcut olduğu sürece Fransa ile Türkiye ilişkilerinin iyiye gitmesi çok zor'' dedi. Bozkır, TBMM'de, Fransa Ulusal Meclisinde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifi konusunda Fransa'da yaptıkları temasları gazetecilere değerlendirdi. Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu olmasını arzu eden aklı selim sahibi insanların devreye girip, bundan sonraki aşamada etkili olacaklarını ümit ettiğini belirten Bozkır, şöyle konuştu: ''Yarın Meclisten geçecek, çünkü hem çoğunluğu var Mecliste hem de sosyalistler de destek vereceklerini açıkladı. Dolayısıyla Sarkozy'e şu aşamada söz geçirmek zor, çünkü seçim kamuoyu yoklamalarında yüzde 30'lara düşmüş vaziyette. Onun için ne bulursa ona sarılır bir konumda. Ama söz geçirebilecek tek şey Fransız kamuoyu. Fransız kamuoyu şu anda, en azından olayın vahametini, gereksizliğini, zamansızlığını anlamış vaziyette.'' Bozkır, ''Fransa Senatosuna ilişkin gözleniminin ne olduğunun'' sorulması üzerine, ''Bir şey söylemek için çok erken'' dedi. Fransa Meclisinin yeni yıl tatiline gireceğini belirten Bozkır, ''Ocak ortalarında veya başlarında açılıyor. Her halükarda 22 Şubatta seçim nedeniyle yasama faaliyetlerine ara veriyorlar'' dedi. -''Geçmesine kesin gözüyle bakıyorum''- ''Senato için 3 ihtimal olduğunu'' söyleyen Bozkır, ''Birincisi bu yasayı hiç görüşmeye almayabilirler, bu bir olasılık. İkincisi bir kelimeyi değiştirebilir, o zaman Temsilciler Meclisine geri döner. 22 Şubata kadar Temsilciler Meclisinde tekrar konuşulmazsa kadük oluyor. Üçüncü ihtimal da senatodan da geçebilir. Geçmesine kesin gözüyle bakıyorum'' diye konuştu. Bozkır, ''Senato aşamasına ilişkin'' görüşünün sorulması üzerine ise ''Şu aşamada birşey söylemek zor'' dedi. Türkiye'nin yarın ilave tepki göstereceğini ifade eden Bozkır, Fransız kamuoyu üzerinde biraz daha çalışmak gerektiğini ve ona göre ocak ayı içinde tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini kaydetti. Bozkır, ''Senato, Temsilciler Meclisine gönderirse kadük olur, senatodaki yasalar kadük olmuyor. Şu aşamada hiçkimse Türkiye'nin bu kadar büyük tepki göstereceğini, bu yasanın ne anlama geldiğini anlamış değildi. Bu olayın vehameti anlatıldığı zaman, onu hazmetmek için de bir süre geçmesi gerekecek'' dedi. -''Görüşmediğimiz kimse kalmadı''- Fransa'da iki Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı başdanışmanı, senato eski başkanı, meclis başkanı, dışişleri bakanıyla görüştüğünü belirten Bozkır, şunları kaydetti: ''Yani görüşmediğimiz kimse kalmadı. Bir müddet hazmetmeleri ve christmas sonrası, ocak ayında kendi aralarında değerlendirmeleri için zaman geçmesi lazım. Ben şu anda ümidimi koruyorum. Fransa'da parti içindeki görevinden başlayarak, bakanlıklarında ve cumhurbaşkanlığında Türkiye'ye bu kadar olumsuz bakan bir siyasi kişilik hiç gelmedi. Dolayısıyla Sarkozy faktörü mevcut olduğu sürece Fransa ile Türkiye ilişkilerinin iyiye gitmesi çok zorluklar arz ediyor. Ama ümit ediyorum ki aklı selim sahibi, Türk-Fransız dostluğuna inanan çok kişi var Fransa'da. Onlar etkili olabilecektir ve bu tasarıyı sona erdireceklerdir. Eğer onlar da etkili olamazlarsa ve bu tasarı kanunlaşırsa o zaman herkes ektiğini biçer.''