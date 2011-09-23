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Politika

Bozkır: Anlaşmanın Meclise gelmesine gerek yok TBMM (A.A)

23 Eylül 2011 16:05

-Bozkır: Anlaşmanın Meclise gelmesine gerek yok TBMM (A.A) - 23.09.2011 - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, şu ana kadarki bilgilere göre Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşmasının Meclis'e gelmesine gerek olmadığını kaydetti. Bozkır, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marc Bailey'i kabulünün ardından soruları yanıtladı. Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşmasının Meclis'e gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Bozkır, bu konudaki araştırma ve değerlendirmelerini henüz yapmadıklarını belirtti. Volkan Bozkır, ''Meclis'e gelmesi için önce Başbakanlık'ın Meclis'e sevketmesi gerekiyor. Bu aşamaya henüz gelmedik. Şu ana kadarki bilgiler gelmesine gerek olmadığı yolunda ama bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

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