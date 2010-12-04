-BOZDAĞ: İFTİRANIN HESABINI SORACAĞIZ YOZGAT (A.A) - 04.12.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti olarak ''atılan iftiraların hesabını uluslararası hukuk, iç hukuk veya Amerikan hukukunun kendilerine tanıdığı yetkiler çerçevesinde yargı yoluyla soracaklarını'' belirtti. Bozdağ, AK Parti Yozgat İl İstişare Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisine ve parti yöneticilerine yönelik suçlamalardan söz ederken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak'la ilgili iddialara değindi. Albayrak'ın ömrü boyunca ticaret yapmadığını belirten Bozdağ, şunları kaydetti: ''Sayın Albayrak, ticaretin 'T'si ile bile uğraşmamıştır. Okumak, yazmak ve konuşmak dışında başka bir işi olmayan adamı müteahhit yaptılar. Büyük iftira... Kimin aldığı, kimin yaptığı belli iş, 2 yıl önce bitmiş ama yüzleri kızarmıyor bunların. Utanmadan onu dile getiriyorlar ve bunu da basıp yayımlayabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Başbakanımızla ilgili de daha önce birileri tam da biz 2002 seçimlerine giderken 'İsviçre bankalarında 1 milyar doları var' iftirasını dile getirmişti. Şimdi bu iftiralar başka bir noktadan geliyor. Başbakanımız, 'Bu bir iftiradır, benim hiç bir yerde kuruşum, pulum yoktur, kim ispat ederse ben milletvekilliğinden, Başbakanlıktan ve siyasetten ayrılmaya hazırım' dedi. Şimdi iftirayı atıyorlar sonra da 'olmadığını ispat et' diyorlar. Böyle bir şey ahlaki bir şey olabilir mi? Her müddei iddiasını ispatla zorunludur.'' Elinde bilgi ve belgesi olanların, bunları Cumhuriyet savcılarına vermelerini isteyen Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Buradan bir kez daha söylüyoruz. İftiraları ortaya atıp, herkese laf söyleyip çamur atmak yerine elinde ne bilgi, ne belge varsa buyur medyaya ver. Buyur Cumhuriyet savcıları orada ona verin ama iftiralarla lütfen oyalanmayın. Kirletemezsiniz, çünkü bu millet sizi de biliyor bizi de biliyor. Ondan sonra da diyor ki 'Sayın Başbakan gitsin bunu Amerika'ya söylesin'. Bir gün önce sen söyledin. O zaman çık namuslu, haysiyetli bir kişi olarak de ki 'İşte belgelerim, ben yalan söylemiyorum, ben iftira etmiyorum'. Bunların işleri iftiralarla yol almak. Bunlara Türkiye de Türk milleti de AK Parti de izin vermeyecektir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu iftiralarla alakalı da AK Parti olarak hukuki süreçlerde uluslararası hukuk, iç hukuk veya Amerikan hukuku bize hangi yetkiyi veriyorsa biz o yetki çerçevesinde yargı yoluyla da bu iftiraların hesabını soracağız.''