Bozdağ'dan 'savcıya baskı' yanıtı: Görüşülmesi yadırganmamalı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bakanlık müsteşarının bir soruşturmanın kapatılması için başsavcıya baskı yaptığı açıklamasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla açılan bir soruşturmaya değinmiş ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısının Başsavcının tuttuğu tutanaktan bölümler okumuştu.

Müsteşarın soruşturmayı kapatması için başsavcıya baskı yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren bütün yurttaşlarıma sesleniyorum; sizin vicdanınız el veriyorsa, bir yolsuzluk davasının ya da soruşturmasının kapatılmasına 'evet kapatılsın, varsın kul hakkı da yensin' diyorsanız, söyleyecek bir lafım yok" demişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yanıt verdi.

'Görüşülmesi yadırganmamalı'

HSYK'nın yapısında değişiklik öngören kanun teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Adalet Bakanı Müsteşarı'nın İzmir Cumhuriyet Başsavcısını aradığına ilişkin konuyu söz konusunu müsteşara sorduğunu söyledi.

Bozdağ, "Kendisi ile konuşmuştur. Ancak, Adalet Bakanı Müsteşarı, devam eden olayla ilgili bilgi almıştır. Arkasından da hukukun uygulanmasını, hukukun uygulanmasına engel olunmamasını ve hukukun dışına çıkılmamasını istemiştir.

Savcılar ve hakimler idari yönden Adalet Bakanlığına bağlıdır. Meclis'ten yüzlerce soru geliyor bakanlığımıza. Bu sorularla ilgili cevaplar verilirken bizim elimizde bilgi olması lazım. Adalet Bakanı Müşteşarı'nın veya Bakanın, cumhuriyet başsavcısı ile görüşmesi yadırganmamalıdır. Ama soruşturmanın durdurulmasını, soruşturmanın kapatılmasını, soruşturulacak konuların üzerinin örtülmesini istemişse, o zaman ben de sizinle beraber olurum onun gereğini yaparım. Ama soruşturmanın kapatılmasını, soruşturmanın durdurulmasını, üzerinin örtülmesini isteyen bir şey kesinlikle yoktur" dedi.

Durdurulan TIR'lar ve fezlekeler

Bozdağ’ın diğer açıklaması, durdurulan tırlarla alakalıydı. Bozdağ, MİT kanunu okuduktan sonra, "Bir ihbar üzerine gidildiğinde, olay yerinde bu tırların MİT’le irtibatlı olduğu ifade ediliyor. Böyle bir durumda tutuanak tutularak izin talep edilmeli. Kanun açık ve yasaya savcılar da idareciler de uyacak" dedi.

Fezlekeler konusunda da açıklama yapan Bozdağ, bakanlığının bu konuda takdir hakkı olmadığını söyledi. Bozdağ, "Genelge çerçevesinde işlemler yapılıyor. Bu dosyaları tutmamız mümkün değil. Biz sadece havale edeceğiz. İçlerine bakmamız, incelememiz yasal olarak mümkün değil" ifadelerini kulandı.