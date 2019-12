-BOZDAĞ'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI DİYARBAKIR (A.A) - 15.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Terör konusu AK Parti'nin konusu değil; bu, bütün partilerin konusu, bütün Türkiye'nin konusu, 74 milyon insanımızın ortak sorunu. Öyleyse bu sorunun çözümünde yekpare olmamız lazım, bütün partilerin bir olması ve birlikte hareket etmesi lazım'' dedi. Bozdağ, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan ve Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, bakanlar ve Diyarbakır milletvekilleri ile dün Diyarbakır'da yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit olanları memleketlerine uğurlamak, hastanede tedavi edilen yaralıları ziyaret etmek ve şifa dileklerinde bulunmak üzere Diyarbakır'da olduklarını, bu çerçevede bir dizi incelemede bulunduklarını belirtti. Ülkenin birliği, beraberliği, bekası için hayatını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yad ettiğini dile getiren Bozdağ, millete, şehitlerin yakınlarına ve TSK'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Hastanede tedavi gören 5 yaralının durumunun gayet iyi olduğunu kaydeden Bozdağ, birkaç güne kadar taburcu olabilecek düzeyde sıhhatlerinin yerinde olduğunu gördüklerini bildirdi. Durumu ağır olan iki yaralı askerin Ankara'ya naklediğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti: ''Onların da durumunun iyi olduğuna ilişkin başhekimimizden ve yetkililerden bilgileri aldık. Bütün dileğimiz, duamız yaralı askerlerimizin en kısa zamanda şifa bulmaları ve yine arkadaşlarının aralarına karışmalarıdır. Bu vesileyle bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Terörle, şiddetle bugüne kadar hiçbir sorun çözülmemiştir, hiçbir netice alınmamıştır. Türkiye de başka ülkelerde de bu böyledir. Terörle alınabilecek bir mesafe asla söz konusu değildir. Türkiye, uzunca bir süredir terörle mücadele ediyor. Bu konuda da epeyce bir tecrübe sahibi oldu. Pek çok sorunu çözdü. Ben inanıyorum ki terör belasından da ülkemiz kurtulacaktır ve bu çerçevede herkes üzerine düşen görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir çaba ve özveri ile yapacaktır. Bu sorunun aşılması konusunda da diğer sorunları aştığımız gibi önemli adımları attık. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Ben buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hükümetimiz bir yandan terörü doğuran nedenleri ortadan kaldırmak için bundan önce nasıl adımlar attıysa bundan sonra da terörü doğuran zemini yok etmek için ve bu alanı tamamen kurutmak için atılması gereken demokratik, hukuki her türlü adımı atma noktasında kararlıdır. Bu tür terör saldırıları, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini bu konudaki kararlılığından döndürmesi söz konusu değildir. Tabii bu yapılırken öte yandan da terörle güvenlik boyutu ile de bugüne kadar yapılan mücadele nasıl yapıldıysa bundan sonra mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.'' Bozdağ, bu saldırıları gerçekleştiren teröristlerin ve terör gruplarının da kısa süre sonra yakalanıp adalete teslim edilmesini umduğunu, bu konuda güvenlik birimlerinin gerekli çalışmaları yürüttüğünü vurguladı. -''HERKES SAĞDUYULU OLSUN''- Açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Bozdağ, herkesin sağduyulu olarak hareket etmesi gerektiğini, bu sorunları aşacak, bu sorunları çözecek devletin yetkili organları olduğunu kaydetti. Yasama, yürütme ve yürütmenin emrinde güvenlik birimlerinin olduğunu, millet adına bu sorunları çözmekle yetkili devletin makamları bulunduğunu, bunların 24 saat görevinin başında sorunu çözmek için gayret sarf ettiklerini belirten Bozdağ, şöyle konuştu: ''Bu nedenle sağduyulu olmak ve bu konuları provoke etmek isteyen birtakım art niyetli kişilere prim vermemek ve onların kuracakları oyunlara gelmemek lazım. Çünkü bu ülkenin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Bizim birliğimiz, dirliğimiz güçlü olduğu sürece biz bu sorunları, başka sorunları aştığımız gibi de kolaylıkla aşarız. Benim buradan Türkiye'de siyaset kurumuna yönelik de söyleyeceğim bir iki şey var. Tabii terör konusu AK Parti'nin konusu değil; bu, bütün partilerin konusu, bütün Türkiye'nin konusu, 74 milyon insanımızın ortak sorunu. Öyleyse bizim bu sorunun çözümünde yekpare olmamız lazım. Bütün partilerin bir olması ve birlikte hareket etmesi lazım. Eğer siyasi partiler ortaya çıkan her terör eylemini her terör saldırısını siyasi rakiplerine bir enstrüman olarak kullanmaya devam ederlerse, bu yolu denerlerse o zaman bu süreçte atılması gereken adımları başarı ile atmak ve buna bütün toplumun tüm kesimlerinin destek vermesini sağlamak çok zor olacaktır. Dünyada terörü yenen, terör sorununu kendi ülkelerinde minimize eden ülkelere baktığımızda bunların birlikte hareket ettiğini, iktidarı, muhalefeti ile bütün partilerin elini değil, gövdesini taşın altına koyduğunu görüyoruz.'' Bozdağ, terör konusunun artık iç siyasette polemik konusu yapılmaması gerektiğini ve artık bunun siyasi rekabette kullanılan bir enstrüman olmadığını, bunun 74 milyonun ve bütün partilerin siyasetüstü, partilerüstü ortak bir sorun olduğunun herkesin farkına varması gerektiğini ifade ederek, bu sorunun çözümünde birlik ve beraberlik içerisinde adım atılması gerektiğini belirtti. ''Onun için biz 'demokratik açılım' dedik. Onun için 'Mehmetlerimiz şehit olmasın, yenileri yaralanmasın, analar ağlamasın, ocaklara acı düşmesin, ateş düşmesin' istedik. O nedenle de taşın altına biz gövdemizi koyduk'' diyen Bozdağ, bundan sonra Mehmetlerin şehit olmaması, anaların ağlamaması için ve Türkiye'nin enerjisini teröre değil de başka alanlara kaydırarak, her alanda büyümesi için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Bozdağ, ''Milletimize başsağlığı diliyorum. Hükümetimize güvenmelerini ve bu sorunun üstesinden, başka sorunların üstesinden geldiğimiz gibi geleceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Umarım bu son şehit ve son olay olur'' dedi.