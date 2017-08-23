Bozdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarıyla ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına ilişkin olarak, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor" dedi.

"2019'un CHP adayı Kılıçdaroğlu'dur"

TRT Haber'de konuşan Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şöyle:

(2019 seçimleri) "Ben aday değilim" diyor. Çok net söylüyorum, 2019'un CHP adayı Kılıçdaroğlu'dur. Bu "ben iktidar olmak istemiyorum" demektir. Halka gidip ne diye oy isteyeceksiniz. Ben senin partine niye oy vereyim? İktidara talip olmayan bir partiye halk niye oy versin?"

(Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddiaları), ''Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor."

(Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafı) "Atletle fotoğraf çekilip halkın adamı olacaksınız. Bu iş böyle kolay değil. Halk kalbinde hisseder, manşetlerde hissetmez. "

Erken seçim iddiaları

"AK Parti şöyle hesap ediyor, böyle hesap ediyor. 2019'da belediye var hesapları yapıyorlar. 2019'da belediyeler konusunda halkın beklentilerine cevap veren AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimine daha güçlü girer, onu hesap etmiyor. Erken seçim olmayacaktır. Her sene bir seçim halkı da yoruyor, ülke ekonomisine de ciddi zararlar veriyor. Herkes 2019'a göre hesabını yapsın."