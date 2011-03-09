-BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: ''AÇIKLA'' TBMM (A.A) - 09.03.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Odatv Muhabiri İklim Ayfer Kaleli Bayraktar ile yaptığı görüşmeye ilişkin sözlerini değerlendirirken, ''Eğer Sayın Kılıçdaroğlu, siyasi ahlaka sahipse bu konularda etik düşünüyorsa, bu toplumun değerlerine saygı duyuyorsa başkalarını töhmet altında bırakmaktan vazgeçmeli, aslı neyse kamuoyuna açıklamalı'' dedi. Bir gazetecinin, ''İklim Bayraktar hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde üst düzey AK Parti'li bir yöneticiden söz ediyor'' sorusu üzerine Bozdağ, ''CHP içinde dönen oyunlara bizim aklımız pek ermiyor işin doğrusu. Dönen dolaplara baktığınız zaman insanın, 'Bizans oyunları bile az kalır' diyesi geliyor. O nedenle partinin içine dönük bir değerlendirme yapmak istemem'' diye konuştu. ''Hayretle ve ibretle izliyoruz bunu'' diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'de iktidara talip olduğunu söyleyen bir yapının, siyasi organizasyonun içinde bulunduğu ahlaki yapı tümüyle Türk milletinin gözü önünde cereyan ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na düşen şey şu; 'Aramızda böyle bir konuşma var' dediğine göre başka birilerine çamur atarak, işin içinden sıyrılmasın. Buradan sesleniyorum; hiç kimseyi töhmet altında bırakmayın Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, soru sorarak, 'Siz şu camdan baktınız mı bakmadınız mı söyleyin' diyerek, pek çok namuslu, haysiyetli insana çamur attığını bir sürü örnekle ortaya koyduk. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu, siyasi ahlaka sahipse, bu konularda etik düşünüyorsa, bu toplumun değerlerine saygı duyuyorsa başkalarını töhmet altında bırakmaktan vazgeçmeli, aslı neyse kamuoyuna açıklamalı. Eğer bir AK Parti'linin ismi geçiyorsa onu da buyursun kamuoyuna açıklasın, tüm kamuoyu bilsin.''