Bozdağ'dan 'kadın köstebek' haberine yalanlama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ AKP'nin içinde yer aldığı iddia edilen 2 kadın İran ajanı haberinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bugün Türkiye gazetesinin manşetinde yer alan "AK Parti'de 2 kadın İran Ajanı" başlıklı habere açıklık getirdi.

Bozdağ, haberde geçen isimlerin AKP ile ilişkisi olduğu iddiası için "külliyen yalan" ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Böceği koyan ismi geçen kişilerin AK Parti'yle ilişkisi olduğu gerçeği külliyen yalandır. Tahkikat devam ediyor, ancak adı geçen kişilerin AK Partiyle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Türkiye gazetesi bugünkü manşetinde AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve parti içinde kritik görevler üstlenen iki kadının, yerleştirdikleri 'böcek'lerle Başbakanlıktaki daire başkanlıklarını dinleyip, İran için istihbarat topladığını iddia etmişti.