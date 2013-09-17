AKP'nin İranlı kadın ajanlar tarafından dinlenildiği iddia edildi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma odasında böcek bulunmasının ardından, bir dinleme olayı da Başbakanlık'a bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda (YTB) yaşandı. AKP'nin içerisine sızan ve yerleştirdikleri böceklerle birçok bilgiyi yasa dışı yollarla toplayan iki partili kadının İran İstihbaratı için bilgi topladığı iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Arzu Yıldız’ın haberine göre YTB'deki böcek skandalı bir ihbar mektubu ile ortaya çıktı. Ankara'da bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı makam odalarında yaklaşık sekiz ay önce ortam dinleme cihazı adı verilen ve kamuoyunda 'böcek' olarak tabir edilen cihazlar bulundu.

Durum Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler aktif durumda olan böceklerin alıcılarını tespit etmek için harekete geçti. Yapılan takipte böcekleri koyan şahıslar belirlendi.

'Böcekleri koyanlar AKP'nin kuruluşunda yer aldı'



14 Ağustos 2001 tarihinde AKP'nin kuruluşunda da görev alan ve halen parti siyasetine dışarından destek veren iki kadın partilinin böcekleri YTB'ye yerleştirdiği tespit edildi. Her iki ismin böcekleri neden yerleştirdiğinin tespiti için harekete geçildi. Takibe alınan ve isimleri sır gibi saklanan iki kadının Başbakanlık'a bağlı daire başkanlıklarından birine ve parti ile bağlantılı bir başka sahsın da villasına böcek yerleştirdiği tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı



AKP'nin içerisine sızan ve yerleştirdikleri böceklerle birçok bilgiyi yasa dışı yollarla toplayan iki partili kadın hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, savcılık AKP'de aktif çalışmalara katılan iki kadının geçmişlerinin ve bağlantılarının araştırılması konusunda olayla ilgili çalışma yapan güvenlik güçlerine talimat gönderdi.

Yapılan çalışmada kadınların kullandıkları cep telefon numaraları geçmişe yönelik araştırıldı. Telefonların İran uyruklu bir şahıs üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Kadınların uzun süredir bu şahıslarla irtibatlı oldukları, zaman zaman bir araya geldikleri de yapılan çalışmalarda belirlendi. Yaşanan olay üzerine AKP'nin İranlı ajanlar tarafından markaja alındığı değerlendirmesini yapan ekipler ve savcılık, telefon operatörüne kayıtlı İranlı şahsın peşine düştü.

Bakanı da dinlemek istemişler

Aynı iki kadının AKP içerisinde halen görevde bulunan bir bakanı da dinlemek için harekete geçtiği iddia edildi. Öte yandan, birçok kurumda bulunan ve tamamı aynı yerden alındığı tespit edilen böcekleri satan firma da mercek altına alındı. Firmanın satış kayıtları üzerinde yapılan incelemede, bürokratlar, kamu çalışanları, eski vekiller dahil kamuoyunda yakından tanınan birçok ismin böcek temin ettiği anlaşıldı. Böcekleri temin eden şahıslarla ilgili de ayrıca bir inceleme başlatıldı.