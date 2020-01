-Bozdağ'dan İsviçre tepkisi ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın kendi görüşlerini ifade ettiğini belirterek, ''Bağış, özgür bir ülkenin bakanıdır. Öyle gözüküyor ki, ifadesini kullandığı ülke özgürlüklere fazla tahammülü olmayan bir ülke. Ama onlar da öğrenecekler. Daha çok söylenecek bunlar çünkü'' dedi. AK Parti MYK toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a, İsviçre'nin Zürih kentinde 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasaya aykırı sözlerinden dolayı soruşturma açıldığının hatırlatılması üzerine, ''İftiraları kanunlar çıkarmak suretiyle gerçeğe dönüştüremezsiniz'' diye konuştu. Ermeni iddialarının Türk milletine ve Türkiye devletine dönük bir iftira olduğunu söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti: ''Bunun iftira olduğunu herkes, her yerde söyleyecektir. Öyle gözüküyor ki bu kanunlar uygulanmaz, ölü kanunlar gibi geliyor bana. Çünkü bunu Türkiye'den oraya giden pek çok siyasetçi, pek çok kişi her defasında konuştuğunda ifade edecek. Düşünce ve ifade hürriyetine, bilimsel araştırma hürriyetine aykırı bir durum her şeye aykırı bir durum. Yani oralarda hukuk devleti anlayışının ne kadar geride olduğunu, demokratik anlayışın ne kadar geride olduğunun da bir göstergesidir. Bir bakan kendi görüşünü söyleyemeyecek mi? Bir ülkenin bakanı başka bir ülkede konuşurken, görüşürken orayla ilgili o ülkede yaşananlarla ilgili veya kendi görüşleriyle alakalı düşüncelerini ifade edemeyecek mi? Bu kadar saçma bir şey olamaz. Sayın Bağış kendi görüşlerini ifade etmiştir. Bağış özgür bir ülkenin bakanıdır. Öyle gözüküyor ki ifadesini kullandığı ülke, özgürlüklere fazla tahammülü olmayan bir ülke. Ama onlar da öğrenecekler. Daha çok söylenecek bunlar çünkü.'' Suriye'deki gelişmelerin sorulması üzerine de Bozdağ, Suriye yönetiminin olayları sağlıklı değerlendiremediğini söyledi. Bozdağ, ''Bir ülkenin devlet başkanı kendi ülkesinin insanları üzerine silahları doğrultur ve yüzlerce insanın hem de mübarek bir gecede ölümüne yol açarsa ve her gün onlarca insan hayatını kaybederse herhalde yönetimin halk desteğinin bittiği, meşruiyetinin kalmadığı anlamına gelir. Böylesi durumlarda doğru olan milletin sesine kulak vermektir. Öyle zannediyorum ki Suriye Devlet Başkanı, milletini öldürtmek isteyenlerin sesine daha fazla kulak veriyor ki her gün orada insanları öldürmeye devam ediyor'' ifadelerini kullandı. Olaylara bütün dünyanın dikkat kesilmesi gerektiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası diğer örgütlerin olup bitenleri dikkatle takip etmesi gerektiğini belirten Bozdağ, ''Eğer olup bitenler karşısında ölümlere göz yumulursa bu yapılanlar karşısında tavır konulmazsa tavır koymayanlar göz yumanlar bu vebale bir şekilde ortak olurlar'' değerlendirmesinde bulundu. Bozdağ, bir gazetecinin, ''Uludere'deki vatandaşların tazminatla ilgili görüşleri oldu. Tazminatları almayacaklarını söylediler. Nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine de konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini, bu konuda hükümetin gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Ödenecek tazminatların ölen insanları geri getirmeyeceğini söyleyen Bozdağ, ''Ama buradaki bir hassasiyeti göstermesi açısından son derece önemli. Bize de birtakım duyumlar geliyor, terör örgütünün tazminatları kabul etmemesi için baskı yaptığı yönünde. Birtakım baskılar olduğuna ilişkin duyumlar da vardı daha önceden. Umarım bu baskılar sonucu bir karar değildir. Kendi özgür iradeleri ile aldıkları bir kararsa ayrı bir konu, ama baskılar sonucu alınmış bir kararsa o da ayrı bir konu'' dedi.