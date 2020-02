Bozdağ'dan İnce'ye yanıt: İade talebi ve ekler Adalet Bakanlığı'nda

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in ABD\'den usulüne uygun istenmediği yönündeki iddiasıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Bozdağ, \"İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığı\'ndadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı’na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum\" dedi.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin bir televizyon programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in ABD\'den usulüne uygun istenmediği yönündeki iddiasıyla ilgili Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklama yaparak, \"Türkiye, teröristbaşı Gülen\'i ABD\'den usulüne uygun talep etmiştir. Talebinde, herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur. Her şey usule ve anlaşmaya uygundur\" ifadelerini kullanmıştı. İnce, Bozdağ\'ın açıklaması üzerine dün Tekirdağ\'daki mitingde \"Madem ki usulüne uygun olarak iadesini istediniz, ben bu ülkenin milletvekiliyim, bana bunun belgesini göster. Bugün Amerikalılar tekrar beni aradılar dediler ki; \'120 koli gönderdiler bize, çoğunluğu gazete kupürüydü\' Hatta diyorlar \'İngilizce tercümesi bile yapılmamış, baştan savma\'. Yani iade edilmesini istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Ortaklık var. Yani ey aziz milletim istiyormuş gibi yapıyorlar. Madem istedin ben şimdi bunun belgesini istiyorum\" diye konuşmuştu.

BOZDAĞ\'DAN YANIT

İnce\'nin bu sözlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün sosyal medya hesabı twitter üzerine cevap verdi. Açıklamasında, \"Yalancılığı deşifre edilince Sayın İnce, susar ve \'yanlış yaptım der\' zannettim\" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

\"Ama Sayın İnce, daha ileri gitti; doğru söylediğini, evrakın tercümesinin yapılmadığını ve belge görmek istediğini, söylemiş. Devletler arası adli yardım talebi, ülkeler arasındaki anlaşmanın öngördüğü usule göre yapılır. Adli yardım isteyen ülke, anlaşmadaki usule uygun iade evrakını hazırlar, adli yardım istenen ülkenin diline çevirir ve gönderir. Bu evrakın bir sureti de dosyasına konur. İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığı’ndadır.\"

\'BELGELERİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM\'

Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivinin bulunduğunu belirten Bozdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, Adalet Bakanlığı\'na gidip bizzat bu belgeleri inceleyebilirsiniz veya vekillerinize incelettirebilirsiniz. Sayın İnce, sizi, hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığı’na bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum. Umarım, evrakı görüp inceledikten sonra özür dileme erdemini gösterirsiniz. Sayın İnce, yalanla ve iftirayla siyasi başarı olmaz. Bu gerçeğe rağmen Sayın İnce siz, devletin verdiği bilgiye itibar etmediniz, belgesini istediniz. Peki Sayın İnce siz ABD’den arayandan belge istediniz mi? Belge verdiyse neden açıklamıyorsunuz? Belge görmeden Türkiye’ye inanmıyorsunuz da ABD’den arayana neden inanıyorsunuz?\"