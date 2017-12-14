Bozdağ'dan 'Gülen'e övgü' açıklaması: Ya, 2011’de yapılmış bir konuşma, o zaman 'FETÖ' ibaresi var mıydı?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2011 yılında TBMM'de yaptığı ve halen de Meclis tutanaklarında yer alan Fethullah Gülen'i övdüğü sözleri tekrar gündeme getiren kişilerin "FETÖ'nün teröristleri olduğunu" savundu. Bozdağ, "Ya, 2011’de yapılmış bir konuşma, o zaman 'FETÖ' ibaresi var mıydı?" diye sordu.

Bozdağ, 2011 yılında TBMM'de yaptığı konuşmada Fethullah Gülen'i 'bu ülkenin yetiştirdiği bir kıymet' olarak niteledi ve "Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şey de açık. Devletin denetimi gözetimi altında açık. Her şey göz önünde olan…" ifadelerini kullanmıştı.

Bozdağ'ın bu sözleri Meclis'te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında HDP İstanbul Milletvekili Filiz Keresticoğlu tarafından tekrar gündeme getirildi. Daha önce bu sözler için "İnanarak konuştum" diyen Bozdağ, bu konuşmasını gündeme getiren kişileri 'FETÖ'nün teröristi' olmakla suçladı ve FETÖ ile mücadele eden 10 siyaestçi varsa bunlardan birisinin kendisi olduğunu savundu.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in aktardığına göre Bozdağ, özetle şunları söyledi:

Kürsüye geldiğimde, geçmişte yaptığım bir konuşmayı getiriyorlar, bunu FETÖ’nün teröristleri yapıyor. FETÖ’nün üzerine ne kadar gittiysem ertesi gün benim konuşmamı getirip koyuyorlar.

'Ya, 2011'de yaptığım bir konuşma..."

Ya, 2011’de yapılmış bir konuşma. O zaman ‘Fetullahçı terör örgütü’ ibaresi var mıydı, söylendi de mi biz söylemedik? Terör örgütü vasfı ortaya çıktıktan sonra terör örgütü diyen hükümet biziz ve mücadele eden biziz. Fetullahçı terör örgütünün başındaki baş terörist ve onun tasmalılarıyla mücadele eden Türkiye’de 10 siyasetçi varsa birisi de bu kardeşinizdir.

"10 sene önce konuşanları getiriyorsunuz"

Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz ama terör örgütü olduktan sonra FETÖ’yle kol kola, el ele her konuda yürüyen terör örgütleri sizsiniz. 17 Aralık-25 Aralık, MİT TIR’ları, kapatma davaları, hepsinde berabersiniz. Kontrollü darbede berabersiniz, Zarrab davasında berabersiniz. FETÖ neyi söylüyorsa, onu söylüyorsunuz. 10 sene önce konuşulmuş şeyleri buraya getiriyorsunuz.”

"Silah mı dayadılar alnınıza söylerken?"

Bozdağ'ın sözünün zaman zaman muhalefet tarafından kesildiği tartışmada CHP Kocaeli Mİlletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, "Kim söyletti onları size, kim? Silah mı dayadılar alnınıza?" diye sordu. Bozdağ, Kaplan'ın bu sözlerine yanıt vermezken, CHP ve HDP sıralarında sıkça AK Parti'nin geçmiş dönemde Gülen ile beraber yürüdüğü vurgulandı. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de Bozdağ'a "FETÖ’cünün Allah’ısın sen!" diyerek seslendi.