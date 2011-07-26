-BOZDAĞ'DAN EMİNE ÜLKER TARHAN'A YANIT ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın polis özel timlerinin terörle mücadelede görev almasına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bekir Bozdağ'ı makamında ziyaret etti. Bozdağ, ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Dün terörle mücadelede 1990'lı yıllara dönüş için muhalefetin eleştirilerine yanıt verdiniz. Ancak bugün CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, 'Sayın Bozdağ, hafızasını zorlasın ve o döneme ilişkin kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapsın' eleştirisinde bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Bozdağ, ''Ben o zaman şunu ifade ettim, benim hatırladığım kadarıyla terörle mücadelede polis özel timlerinin veya özel harekatın geçmişte terörle mücadelede başarısız olduğu için terörle mücadeleden el çektirildiğine dair bir bilgi hatırlamıyorum'' dedi. Bekin Bozdağ, şunları söyledi: ''O dönemde el çektirilmesine ilişkin o dönemdeki tartışmaları zannedersem 1997 yılı içerisinde terörle mücadeleden özel harekat el çektirildi. O dönemdeki tartışmalara bakılırsa, yani başarısızlıktan ziyade başka saiklerin etkin olduğunu... 'O nedenle başarısız bir sistemin yeniden gündeme getirilmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığını' ifade ettim. Tabii hem polis bizim polisimiz, hem asker bizim askerimiz. Polisimiz de askerimiz de bu ülkenin güvenliğinden sorumlu. Ülkeyi yönetenler, polisin ve askerimizin güvenliğimizin temini konusunda daha etkin kullanılması konusunda her türlü karar alma yetkisini yasalar çerçevesinde sahiptir. Bu çerçevede hükümetimiz bu dönemde böylesi bir tasarrufun mücadele açısından yararlı olacağını değerlendirirse ki değerlendiriyor, böylesi bir adımın atılması Türkiye'nin yararına diye düşünüyoruz. Fakat bunu kamuoyu değerlendirecektir. Terörle mücadelenin belli bir kısa eğitimden sonra araziye giden 20 yaşındaki gençlerle değil, bu konuda uzmanlaşmış gönüllü birliklerle ve bu konuda tecrübeli yapılarla yapılmasının güvenlik boyutuyla mücadelenin bu çerçevede yapılmasının daha yararlı olacağını, CHP adına konuşan, başka partiler adına konuşanlar defalarca dile getirdiler. Aslında şu anda yapılan; bu açıdan baktığınız zaman, CHP'nin de başka partilerin de geçmişte dile getirdiklerinin kısmen hayata geçirilmesinden başka bir şey değil. Ama şimdi tabii farklı değerlendirmeler yapıyor olabilirler, bu onların görüşüdür.''