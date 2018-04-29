T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Bozdağ'dan ABD'ye tepki: Türkiye'yi iknaya gelmeyin

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'li yetkililere tepki göstererek " Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz donattığınız silah verdiğiniz lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin onlara verdiğinizi silahları toplayın bir daha v

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD yönetimine tepki göstererek "Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz donattığınız silah verdiğiniz lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin onlara verdiğinizi silahları toplayın bir daha vermeyin, 'Türkiye'ye karşı terörist eylem yapmayın' deyin." şeklinde konuştu.

Nevşehir'de AKP'nin Gençlik Kolları toplantısında konuşan Bozdağ "bazı ABD'li askerlerin de teröristlerle fotoğraf çektirdiğini ve bunu paylaştığına dikkati çekti ve bu paylaşımların Türkiye'ye aba altından sopa göstermek olduğunu" ifade etti.

Bozdağ "Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de değildir, yarın da olmayacaktır. Artık Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçin." dedi.

Bozdağ, "terör örgütünün farklı isimlere büründürüldüğüne" işaret ederek, "tabelaların değişmesine rağmen terör unsurlarının kimler olduğunun bilindiğini" vurguladı.

Bekir Bozdağ, "Alem kör, herkes sersem değil. Biz her şeyi biliyoruz. Türkiye'ye verdiğiniz sözleri tutmadınız. Artık verdiğiniz sözleri yerine getirin. Fırat'ın batısına geçmeyecekti, Münbiç'te olmayacaktınız, silah vermeyecektiniz, vermeye devam ettiniz. 5 bin tır silah verdiniz. DEAŞ terör örgütüne kullanmadınız, Türkiye'ye karşı kullandınız, defalarca uyardık. Bu terör örgütünün koruma ve kollama içinde olunmamalıdır. "dedi.

"Artık biz Türkiye olarak söze değil yansımalarına bakıyoruz. Artık terör örgütlerinin bölgemizde güçlenmesi ve desteklenmesi uygulamasına son verilmelidir." diyen Başbakan yardımcısı "Silahlar derhal toplanmalı ve yeni silahlar verilmemelidir. Müttefikimiz olan ABD, askerli foto çektirip teröristleri sıvazlayan görüntülerden vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ABDTürkiyeGidinNevşehir AKP Gençlik KollarıBozdağABDDünArtık TürkiyeBekir BozdağBizArtıkFıratMünbiçDEAŞBuBaşbakanMüttefikimiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24