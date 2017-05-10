Bozdağ'dan ABD'li mevkidaşına: Deliller Gülen'in iadesi için yeterli değilse, bir şahsın da size iadesi imkânsızlaşır

ABD’de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile 45 dakika görüştü. ABD'li mevkidaşına "Geçmişe dönük gerek ABD tarafının bize iletilen iade taleplerinde, gerekse bizim ABD’ye ilettiğimiz iade taleplerinde bugüne kadar hiçbir iade talebinde bu kadar bilgi ve belge sunulmamıştır" hatırlatmasında bulunan Bozdağ, "Şayet, bu dosyada gönderdiğimiz deliller bir şahsın iadesi için yeterli değilse bundan sonra iki ülke arasında herhangi bir şahsın iadesinin çok zor veya imkansız olacağı anlaşılmaktadır. Biz delillere güveniyoruz. Siyasi irade olarak mahkemeye gönderin. Mahkeme karar versin" diye konuştu.

Milliyet gazetesinden Türker Karapınar'ın haberine göre, bakanlık kaynakları, görüşmenin “oldukça olumlu” geçtiğini, Gülen’in iadesi konusunda Barack Obama ile Donald Trump dönemi arasındaki bakış açısı farklılığının net olarak görüldüğünü bildirdi.

Bozdağ’ın, Gülen’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili ABD Adalet Bakanı Sessions ile gerçekleştirdiği görüşme 45 dakika sürdü. Alınan bilgilere göre Bozdağ görüşmede Sessions’a özetle şunları söyledi:

"Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, ülkemizin talebi Gülen’in atılı suçlardan ülkenizde yargılanması ve mahkumiyeti değil, iadesi talebidir. ABD mahkemelerince yapılacak işlem, bir ceza yargılaması (suçluluk ya da suçsuzluk yargılaması) değil, bir iade yargılamasıdır. Ceza yargılaması, delillerin tartışılması, Gülen’in suçlu veya suçsuz olduğuna dair muhakeme Gülen’in iadesini müteakip Türkiye’de yapılacaktır. Gülen hakkında ABD makamlarına sunulan delillerin, Türkiye ve ABD arasındaki 1981 tarihli anlaşma hükümlerinde yer verilen delil seviyesi standardı için ziyadesiyle yeterli olduğuna inanıyoruz. Geçmişe dönük gerek ABD tarafının bize iletilen iade taleplerinde, gerekse bizim ABD’ye ilettiğimiz iade taleplerinde bugüne kadar hiçbir iade talebinde bu kadar bilgi ve belge sunulmamıştır. Şayet, bu dosyada gönderdiğimiz deliller bir şahsın iadesi için yeterli değilse bundan sonra iki ülke arasında herhangi bir şahsın iadesinin çok zor veya imkansız olacağı anlaşılmaktadır. Biz delillere güveniyoruz siyasi irade olarak mahkemeye gönderin mahkeme karar versin."

"Türk halkını üzüyor"

Görüşmede, Gülen’in iadesi konusunda bugüne kadar ABD’ye iletilen hiçbir iade evrakı, geçici tutuklama talebi ve ek bilgi ve belgelerin mahkemelere iletilmediğini dile getiren Bozdağ, “Bu husus, Türk halkını ziyadesiyle üzmektedir. Sizden beklentimiz ve talebimiz bugüne kadar ilettiğimiz iade, geçici tutuklama ve ek bilgi belgelerin bir an önce mahkemeye iletilmesi ve hukuki sürecin başlamasına imkân tanınmasıdır” dedi.

"Bombalar altında konuşma yapıyordum"

Bozdağ’ın görüşmede 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Türkiye’de yaşananları da anlatarak, “15 Temmuz darbe gecesi bombaların altında TBMM’de konuşma yapıyordum” dediği öğrenildi.

Bakanlık kaynakları, görüşmenin ‘oldukça olumlu’ bir havada geçtiğini, görüşmenin Obama ile Trump dönemi arasındaki bakış açısı farklılığını da ortaya koyduğunu söyledi. Kaynaklar, Gülen’in iadesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin de önemli olduğuna dikkat çekti. Bozdağ ile birlikte ABD’ye giden 'FETÖ' üyesi olduğu iddia edilen üç savcı ile bakanlık bürokratları da ABD’li muhatapları ile bir araya geldi. Oldukça uzun geçtiği belirtilen bu görüşmelerde 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Türkiye’de yürütülen soruşturma süreçleri gibi teknik detayların masaya yatırıldığı kaydedildi.

"Talimat veriyor"

Bozdağ, Gülen’in ABD’den örgütü yönetmeye devam ettiğini belirterek “Gülen halen ABD’de herhangi bir koruma tedbiri ya da adli takibata uğramaksızın serbestçe terör örgütünü sevk ve idareye devam etmekte ve bu yollarla örgütü yönetmeyi ve örgüt üyelerine talimat vermeyi sürdürmektedir. Usame Bin Ladin sizin için ne anlam ifade ediyorsa Gülen de Türk halkı için aynı anlamı ifade etmektedir ve iade edilmemesi bizleri üzmektedir” uyarılarında bulundu.

Görüşmede Bozdağ, Gülen’in iadesi konusunda bugüne kadar ABD’ye iletilen hiçbir iade evrakı, geçici tutuklama talebi ve ek bilgi ve belgelerin mahkemelere iletilmediğini dile getirdi.