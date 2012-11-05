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Politika

Bozdağ: Yurt dışındaki sahipsiz Türk çocukları Hıristiyanlaştırılıyor

Bekir Bozdağ: Büyük bir dramla büyük bir asimilasyonla karşı karşıyayız

05 Kasım 2012 23:05

 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Yurt dışında sahipsiz kalan 4 bin Türk çocuğunun, gençlik daireleri aracılığıyla Hristiyan ailelere verildiğini" belirterek, ''Bu çocuklar adeta Hristiyanlaştırılıyor. Büyük bir dramla, büyük bir asimilasyonla karşı karşıyayız'' dedi.
 
Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 2013 yılı bütçesi üzerine sunum yaptı.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgi ve kaliteyi referans alan, sadece cami cemaatine değil, toplumun her kesimine hitap eden, açık ve şeffaf bir kurum olmaya özen gösterdiğini belirten Bozdağ, kurumun sadece ülke içinde değil, dünya genelinde de görünür bir prestiji bulunduğunu ifade etti.
 
 

'Yardım alan değil, yardım yapan ülke haline geldik'

 
 
Birçok ülkenin kalkınma yardımları kapsamında faaliyetlerini askıya alırken, bütçe imkanlarını kısıtlarken, Türkiye'nin artırıma gittiğine işaret eden Bozdağ, ''Ülkemiz artık yardım alan değil, yardım yapan, tecrübesini paylaşan bir ülke haline gelmiştir'' dedi. 
 
Bozdağ, TİKA'nın 2013 bütçesinin de 11 milyon 667 bin lira olmasının öngörüldüğünü belirtti.
 

 

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