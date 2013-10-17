Bozdağ: Yasa değişti, 'Kürtçe savunma' isteyen kalmadı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, mahkemelerde Kürtçe savunma yapmak isteyenlerin Türkiye 'de günlerce gündem oluşturduğunu belirterek, "Yasa yürürlüğe girdi ve 'Kürtçe savunma yapmak istiyorum' diyen hiçbir kimse kalmadı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde belediye düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, bayramın İslam alemi için bütün insanlık için huzur, barış, refah ve saadet getirmesini diledi.

Kürtçe televizyonun önündeki engelleri de kendilerinin kaldırdığını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"MHP karşı çıktı. Türkiye Kürtçe televizyon kurmamış yıllar yılı. Peki ne olmuş? PKK terör örgütü yurt dışında televizyon kurmuş. Yurt dışında yayın yapan pek çok televizyon uydularla evinizin içerisinde giriyor ve ülkemizin bazı illerinde Türkçe bilmeyen vatandaşlarımızı evinin köşesine oturmuştu. Oradan kara propaganda yapıyor, iftira ediyor ve biz kendi vatandaşlarımızı bu imkanı biz onlara vermemek suretiyle terör örgütünün yayınlarına adeta mecbur ve mahkum etmişiz. Ya sen PKK'ya terk etmişsin her tarafı sen zaten bölmüşsün, biz birleştirdik. Attık adımı değiştirdik yasayı şimdi devlet televizyonunda 24 saat yayın yapılıyor. Özel kanallar da yayın yapıyor. Adım attıktan sonra BDP de terör örgütü de 'sakın ha bu televizyonları seyretmeyin' diye kampanya yapıyorlar."

"Kürtçe savunma yapmak istiyoruz" diyenlerin, Türkiye'de günlerce gündem oluşturduklarını dile getiren Bozdağ, "Şimdi yasayı getirdik değiştirdik, kişi kendini en doğru şekilde hangi dilde ifade ediyorsa öyle savunsun' dedik. Zaten yasalar bu imkanı veriyordu ama mahkemelerin bir kısmı bunu uygulamadılar. Biz açık açık yazdık, ne oldu yasa yürürlüğe girdi ve Kürtçe savunma yapmak istiyorum diyen hiçbir kimse kalmadı" dedi.