Bozdağ: Yaklaşık 32 bin kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 70 bin civarında kişi ile ilgili işlem yapıldığını, yaklaşık 32 bin kişinin de tutuklandığını açıkladı.

Bekir Bozdağ, NTV televizyonunda yaptığı açıklamada, yeni tutuklamalar ya da serbest bırakılanlar olabileceğini belirtti.

Ankara'da görülecek duruşmalar için Sincan'da yeni bir salon inşa edildiğini de söyleyen Bozdağ, yargılamanın nasıl olacağının ise belli olmadığını söyledi.

Bekir Bozdağ, "15 Temmuz darbe girişiminin Fethullah Gülen'in emir ve talimatıyla, TSK içindeki Gülen'e bağlı askerler ve onlara eklemlenen asker ve sivillerce yapıldığına dair kimsenin kimsenin şüphesi yok" dedi.

Bozdağ, ABD'ye "Gülen'in tutuklanması" yönünde talepte bulunduklarını hatırlattı.

Adalet Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz daha önceki 4 suçtan iadesini ve acilen tutuklanmasını talep ettik. Aramızdaki iade sözleşmesinin 9. maddesine göre ABD, Fethullah Gülen'i tutuklamak zorunda. Tutukladıktan sonra bizden ek belge talep edebilir.

İkinci olarak biz 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Ankara'nın verdiği tutuklama kararını da ilettik. Karar acil tutuklanmasını gerektiğini ve gerekçelerini somut bir şekilde ortaya koyuyor. ABD Başkan Yardımcısı'yla yaptığımız ikili görüşmede darbe girişimiyle ilgili kendilerine somut deliller gelmeye başladığını ifade etti. Onlar değerlendirmemizin sonucunu 1-2 gün içerisinde ileteceklerini ifade ettiler."

Bu hafta ABD Adalet Bakanlığı'ndan randevu talep edeceklerini belirten Bozdağ, kabul edilmesi halinde ABD'ye gidip Amerikalı mevkidaşı ile tutuklama talebini görüşeceğini söyledi.

Bekir Bozdağ, darbe girişimi gecesi Ankara'daki Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yakalanan ve sorgudan sonra serbest bırakılan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Adil Öksüz'ün MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) için çalıştığına dair basında yer alan iddiaları yalanladı.

Bozdağ "Adil Öksüz MİT ajanı falan değil. Bu bir akıl karıştırma şeyidir. FETÖ terör örgütünün Türkiye kamuoyuna sunduğu bir propagandadır. Onu söyleyen kimse FETÖ tarafından kullanılan bir zavallı. Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi getireni araştırması gerekir. Ana muhalefet liderleri de dahil herkesin kendisine gelen bilgileri teyit etmesi lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNNTürk'te katıldığı bir yayında Adil Öksüz ile ilgili "Bildiğim bir şey var" demiş, ardından Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Kılıçdroğlu'na Öksüz'ün MİT ajanı olduğuna dair bilgi geldiğini yazmıştı.

Bozdağ, basında "FÖTÜ'nün Hava Kuvvetleri İmamı" olarak yer alan Öksüz'ün güvenlik güçleri tarafından arandığını söyledi.

Bekir Bozdağ, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ikinci darbe girişimi iddiasına ilişkin olarak ise "Bir takım aşiretlerin banka borçlarının ödendiği iddiası asılsız. Bin 500 civarında infaz koruma memuru görevden alındı. İncelemelerimiz sürüyor. Cezaevlerinde gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz" dedi.

Hasan Atilla Uğur, İngiltere'nin Güneydoğu'daki aşiretlerle görüşerek onların bankalara olan borçlarını ödediğini ve Güneydoğu'da bir kaos ortamı yaratmaya çalıştığını iddia etmişti.

CHP'nin, OHAL'den sonra yürürlüğe konan sekiz Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı hükümlerinin iptali için Anasaya Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu da değerlendiren Bozdağ, yasanın KHK'lara her türlü itiraz yolunu kapattığını söyledi.

Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 90'lardaki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını gösteriyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin o dönem verdiği kararlar yasaya aykırı. Siz bir adım atıyorsunuz o attığınız adımla ilgili kanunda hüküm var. Onu değiştirmeniz gerekiyorsa o adımı atarsınız. Kanunlarda değişiklik yapan konuları Sayın Başbakanımız da açıkladı biz bunları getireceğiz diye. KHK'larla herhangi bir kanunda değişiklik yapıldıysa o kararların Meclis'te yasalaşması için oylama yapılacaktır." dedi.