Bozdağ: Tutuklu vekiller için adli kontrol uygulanabilir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 3. yargı paketinin kabul edilmesinin ardından, "Tutuklu milletvekilleri hakkında mahkemeler isterse adli kontrolün uygulanabileceğini" söyledi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 3. Yargı Paketi ile ilgili yapılan düzenlemelerin ardından tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin, ''Tutuklu milletvekilleriyle ilgili isnat edilen suçlara baktığımızda üst sınırı 3 yıldan fazla olduğu için adli kontrol bugüne kadar uygulanmıyordu. Ama şimdi sınır kaldırıldığı için mahkeme karar verdiği takdirde uygulayabilir. Bu tamamıyla mahkemenin takdiri olan bir konudur'' dedi.

Bozdağ, özel yetkili mahkemelerin kapatılmasını öngören düzenlemenin CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesinin planlanmasına ilişkin, ''CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi alışkanlık haline getirdi. Ama Anayasa Mahkemesi ne karar verecek hep beraber göreceğiz. Bizim yaptığımız düzenlemenin Anayasa'ya aykırı bir yönü olmadığını düşünüyorum'' dedi.