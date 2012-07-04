T24 LogoT24 Logo
Politika

Bozdağ: Tutuklu vekiller için adli kontrol uygulanabilir

Bekir Bozdağ, 3. Yargı Paketi ile ilgili yapılan düzenlemelerin ardından tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

04 Temmuz 2012 14:22

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 3. yargı paketinin kabul edilmesinin ardından, "Tutuklu milletvekilleri hakkında mahkemeler isterse adli kontrolün uygulanabileceğini" söyledi.
 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 3. Yargı Paketi ile ilgili yapılan düzenlemelerin ardından tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin, ''Tutuklu milletvekilleriyle ilgili isnat edilen suçlara baktığımızda üst sınırı 3 yıldan fazla olduğu için adli kontrol bugüne kadar uygulanmıyordu. Ama şimdi sınır kaldırıldığı için mahkeme karar verdiği takdirde uygulayabilir. Bu tamamıyla mahkemenin takdiri olan bir konudur'' dedi.

Bozdağ, özel yetkili mahkemelerin kapatılmasını öngören düzenlemenin CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesinin planlanmasına ilişkin, ''CHP, Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi alışkanlık haline getirdi. Ama Anayasa Mahkemesi ne karar verecek hep beraber göreceğiz. Bizim yaptığımız düzenlemenin Anayasa'ya aykırı bir yönü olmadığını düşünüyorum'' dedi.

ETİKETLER

bekir bozdağtutuklu vekilmahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24