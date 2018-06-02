Bozdağ: Türkiye'yi önümüzdeki 10 yılda 3 kattan daha fazla büyüteceğiz

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, \"Türkiye\'yi önümüzdeki 10 yılda da 3 kattan daha fazla büyüteceğiz. Dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisine sokacağız. Nükleer güç santralleriyle, Türkiye\'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağız. Cari açığı, bütçe açığını düşüreceğiz. Ülkemizi daha iyi noktaya getireceğiz\" dedi.

Yozgat\'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Boğazlıyan ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin, şu anda sanki sistem değişmemiş gibi bir algı içerisinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Yani 16 Nisan 2017\'de aziz Türk milletinin verdiği oylarla parlamenter hükümet sistemi gitti, yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi. Ayın 24\'ünde de biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ni uygulamaya başlayacağız. Siz nasıl uygulayacaksınız, size yetki verirlerse neyi, nasıl yapacaksınız? Türkiye\'yi nasıl yöneteceksiniz? Bunların buna dahi bir tane fikri yok. Bir tane altyapısı yok. Bir tane hazırlığı yok. Hepsi, \'biz eskiye döneceğiz\' diyor. Yahu eski hal muhal. Eskiye dönmek yok artık. Yeni bir yol açıldı, bu yolda, adam gibi beraber yürüyeceğiz. Siz nasıl yürüyeceksiniz, bu yolda arabayı nasıl kullanacaksınız? Bunu anlatın, anlatmıyorlar. Biz gelince \'hemen eski düzene yeniden döneceğiz\' diyorlar. Gelsin koalisyonlar, gelsin krizler. Çünkü \'sandıktan biz iktidar yetkisi alamayız\' diyorlar. Yüzde 50 artı 1 milletten oy almadan Türkiye\'yi bundan sonra yönetme imkanı yok. Adam diyor ki; \'ben yüzde 25\'im, ben yüzde 10\'um\' diyor. \'Yüzde 50 artı 1\'i nasıl alacağım?\' diyor. Alamazsan iktidar olma, alan olsun. Sen o zaman politikalarını değiştir yüzde 50 artı 1\'in oyunu alacak politikalar geliştir, projeler geliştir, söylem geliştir. Ona göre çalış, ona göre koş ama yok. Onlar Ankara\'da otursunlar, ideoloji kavgalarını yapsınlar, Türkiye\'ye dair alın teri dökmesinler. Kebap oyları var, kesin oyları var, kıyamet kopsa da değişmeyen oyları var. Bazı partiler var öyle; hizmet etsin etmesin, iyi yapsın yapmasın, doğru yapsın yapmasın, yanlış yapsın ne yaparsa yapsın oyu değişmiyor. Artık bir şeyleri görmemiz lazım, artık millet oyunu değiştiriyor. Oyunları da bozuyor.\"

\'İKTİDARA TALİP OLAN PROJELERLE GELECEK\'

Yeni dönemde Türkiye\'nin iktidarına talip olanların projeleriyle milletin önüne geleceğini söyleyen Bozdağ, konuşmasını şöyle dedi:

\"Peki bunlar şu anda projeleriyle milletin önüne geliyorlar mı? Yok. Biz ne diyoruz? \'Türkiye\'yi önümüzdeki 10 yılda da 3 kattan daha fazla büyüteceğiz Allah\'ın izniyle\'. Dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisine sokacağız. 3\'üncü havaalanını devreye alacağız. Şehir hastaneleriyle Türkiye\'yi yeniden donatacağız. Nükleer güç santralleriyle Türkiye\'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağız. Cari açığı, bütçe açığını düşüreceğiz. Ülkemizi daha iyi noktaya getireceğiz. Eğitimde, sağlıkta, emniyette, tarımda, her alanda neyi nasıl yapacağımızı kalem kalem yazdık. Biz daha iyilerini yapma gayreti içerisindeyiz. Onu yazdık. Ama bunlar ne yapıyorlar? Neyi nasıl yıkacaklarını yazıyorlar. Projeleri bu. Bunların projesi yok; yıkım projeleri var, yıkım.\"



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