Bozdağ: TSK bütün tehlike, tehdit ve saldırıları yok edecek, güce sahiptir

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin silahlı kuvvetleri, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşı karşıya olduğu bütün tehlike, tehdit ve saldırıları aşacak, yok edecek, güce ve kudrete sahiptir. Bundan kimsenin endişesi olmamalıdır\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta partisinin Çekerek ilçe teşkilatının 6’ncı olağan kongresine katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, hükümetin Irak konusunda attığı adımlara değindi.

\'TÜRKİYE’NİN POLİTİKALARI NETTİR\'

Türkiye’nin bu konuda politikalarının açık ve net olduğunu söyleyen Bozdağ, \"Bir kafa karışıklığı kesinlikle söz konusu değildir. Türkiye referandumun gerçekleşmesi halinde neler yapabileceğini, hangi adımları atacağını kendi yetkili organlarında görüşmüş ve karara bağlamıştır. Irak merkezi hükümeti, İran, bölge ülkeleri, uluslararası toplumun bütün hassasiyetleri dikkate alınarak bunlar yapılmıştır. Bundan sonra Irak’la ilgili bütün konularda, Irak merkezi hükümeti ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde olmaya, ayrıca İran’la da istişare içerisinde olmaya devam edilecektir. Uluslararası toplumla birlikte hareket edilmeye devam edilecektir. Her türlü alternatif görüşülmüş ve hangi alternatifin hangi öncelikte ve ne zaman devreye sokulacağı karara bağlanmıştır. Bunlar vakti geldikçe bir bir hayata geçirilecektir. Şunu söylemek istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti, neyi yapacağını, ne zaman yapacağını gayet iyi bilmektedir. Bundan sonra atacağı adımları da takvim içerisinde kendisi taktir ederek zamanlama içerisinde atacaktır. Hiç kimsenin bu noktada endişesi olmamalıdır. Bunların tek tek açıklanması yerine vakti gelince bir bir gerçekleştirilmesinin daha önemli olduğun çok iyi biliyoruz\" dedi.

\'BU MİLLET, ORDU MİLLET OLMANIN GEREĞİNİ YAPAR\'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yeni acılar yaşanmaması için adımlar attıklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Biz bölgede yeni ateşler, yeni çatışmalar, yeni acılar istemiyoruz. Onun için de diyoruz ki herkes aklıselim ile hareket etmelidir. Sayın Bahçeli geçen gün, ‘5 bin ülkücü hazır’ diye açıklama yaptı. Esasında bu bir hassasiyetin ifadesi. Ama şunu bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin silahlı kuvvetleri, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşı karşıya olduğu bütün tehlike, tehdit ve saldırıları aşacak, yok edecek, güce ve kudrete sahiptir bundan kimsenin endişesi olmamalıdır. Polis teşkilatımız, istihbarat teşkilatımız, ordumuzun imkan ve kabiliyetleri, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu, olacağı her türlü tehlike ve tehdidi bertaraf edecek güçtedir. Onun için kimsenin durumdan vazife çıkartmasına gerek yoktur. İhtiyaç yoktur. Eğer bir gün Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bu günü ve geleceği ile ilgili sıkıntı olurda, bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin bu tehlikeleri karşılamaya gücü yetmezse, o zaman ordu millet olmanın gereğini, bu millet yapar, İşte Atatürk’ün arkasında Kurtuluş Savaşı yıllarında, tek vücut oldu, Anadolu’yu düşmandan temizledi.\"



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