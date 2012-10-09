Bozdağ: TSK '35' kökten değişecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesine ilişkin olarak, “Askeri İç Hizmet Kanunu 35. maddesi ve başkaca bu konularla irtibatlı maddeler dahil olmak üzere bunlarla ilgili kapsamlı, köklü çalışmalar yapılıyor" dedi.

Bozdağ, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi ve onunla ir­tibatlı maddeler üzerinde kapsamlı, köklü ça­lışmalar yapıldığını belirterek, “Çalışmalar bittikten sonra detaylarını kamuoyuyla payla­şacağız, ama şunu net söyleyebiliriz; hukuku­muzun içinde ima yoluyla bile olsa hukuk dışı adımları, yapıları çıkarmak konusunda karar­lıyız” diye konuştu.

Bozdağ, yapılan düzenlemelerin ardından AKP'nin Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Ba­kanlığı'na bağlanması ya da darbelere meşruiyet sağlayan TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılması konusunda bir çalışma yapmamasının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

“Bugün medya ve siyasetçilerin konuştuğu şeyler Türkiye'nin 10 yıl önce söyleyemediği şeylerdi. Bü­tün bunlar işin durmadığını gösteriyor. Çünkü bu birdenbire bitecek bir hadise değil. Bir yandan darbe dönemiyle yüzleşirken, öte yandan o dönemin anayasasıyla bu ülkeyi yönetmeye devam ediyoruz. Tüm bunlar bizim için de bir ayıptır. Bunları ortadan kaldırmak lazım. Anayasa için uzlaşma komisyo­nu çalışmaları devam ediyor. Öte yandan 61. hükümet programına ve son yaptığımız kongrede 2023 siyaset vizyonunda hedefleri­miz arasında hukukumuzda yer alan antidemokratik hükümlerin ayıklanması konusunda milletimize ta­ahhütlerimizi ortaya koyduk. Askeri İç Hizmet Kanunu 35. maddesi dahil başkaca bu konularla irtibat­lı maddeler de olmak üzere bunlarla ilgili kapsamlı, köklü çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar bittikten sonra detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız, ama şunu net söyleyebiliriz; hukukumuzun içinde ima yo­luyla bile olsa hukuk dışı adımları, yapıları çıkarmak konusunda kararlıyız. Çünkü bunlarla hukuku da, demokrasiyi de ayakta tutma imkanı yoktur. 24. dönem parlamentosu bu konularda da kamuoyunun takdirini toplayan adımlara sahne olacak. Anayasa değişikliğinde yargı birliğini sağlama konusunda da zaten AK Parti olarak kararlıyız. Bir ülke­de askeri ve sivil yargı demek iki ayrı devlet demektir. Böyle bir şey olamaz. Bu fevkalade yanlış bir du­rumdur. Bu noktada yargı birliğini tesis edecek adımın atılmasını zaten çalışmalarımız içine koymuşuz. Yeni anayasa sürecinde de arkadaşlarımız zaten bizim görüşlerimizi uzlaşma komisyonuyla paylaşa­caklar.”