Hükümet 35. maddenin değiştirilmesi için harekete geçti

TSK'nın görevi yeniden tanımlanacak 'Cumhuriyeti koruma ve kollama' ifadesi kanundan çıkarılacak. Maddeye 'dış tehdit' ve 'vatanı savunma ve koruma' ilkeleri eklenecek.

Hükümet, darbelerden hesap sorulması ve darbeci zihniyetin tamamen ortadan kaldırılması için en kritik adımlardan birini atacak. Darbe, muhtıra ve diğer müdahalelere yasal dayanak olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanunu'nun meşhur 35'inci maddesine "sivil ayar" yapılacak. Zübeyde Yalçın'ın Sabah gazetesinde yayımlanan haberine göre, "Cumhuriyeti koruma ve kollama" görevi maddeden çıkartılacak. Böylece TSK "rejim bekçisi" rolünden sıyrılarak, sadece asli görevi olan vatanı savunmaya odaklanacak.

Hükümet düğmeye bastı

12 Eylül Davası'nda dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, 28 Şubat soruşturmasında da eski Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in yasal dayanak olarak 35'inci maddeyi gerekçe göstermesi, bu maddenin değiştirilmesine ilişkin zorunluluğu bir kez daha ortaya koydu. Hükümet, darbelere meşruiyet kazandırdığı iddia edilen 35. maddesine neşter atma kararı aldı ve kabinenin hukukçu bakanları maddeyi masaya yatırdı. Darbe yargılamasının yapıldığı bir döneme denk gelen bu düzenleme, çok yakında Hükümet tasarısı olarak Meclis'e sunulacak.

Yeni görev tanımı

TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesi TSK'nin görev alanını belirliyor. Madde sınırı "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır" olarak çiziyor. Maddenin "Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır" hükmünü askerler şimdiye kadar müdahalenin yasal dayanağı olarak gösterdiler. Hükümetin çalışmasıyla bu hükme sivil ayar geliyor. Anayasa ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ndeki değişikliklere paralel olarak TSK'nın görevi yeniden tanımlanacak. "Cumhuriyeti koruma ve kollama" ifadesi yasadan çıkartılacak. TSK'nin görev alanı dış ve tehditlere karşı "Türk vatanını koruma ve savunma" ile sınırlı tutulacak.

Bahane kalkıyor

TSK'nın görevinin yeniden tanımlanacağı düzenleme ile "Cumhuriyeti koruma ve kollama" ifadesi kanundan çıkarılacak. Maddeye "dış tehdit" ve "vatanı savunma ve koruma" ilkeleri eklenecek. "Durumdan vazife çıkarma" zihniyeti tarihe karışacak. Düzenleme tarihi değeri de dikkate alınarak çok yakında bizzat Hükümet tasarısı olarak Meclis'e sunulacak.