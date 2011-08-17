-Bozdağ: Terörün sonu gelene kadar mücadele sürecek YOZGAT (A.A) - 17.08.2011 -Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Türkiye, terörle mücadelesini, terör bitene kadar, terörün sonu gelene kadar kararlılıkla sürdürecektir'' dedi. Bozdağ, Yozgat'ta, Belediyenin yaptırdığı iş makinesi park yeri ile Et ve Balık Kurumu Yozgat Satış Mağazası'nın açılışını yaptı. İlk olarak iş makinesi park yerinin açılışını yapan Bozdağ, yaptığı konuşmada, hain bir terör saldırısında 7 asker 1 korucunun şehit olmasından dolayı üzüntülü olduğunu dile getirdi. Şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Bozdağ, şehitlerin ailelerine, yakınlarına, Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü bir devlet olduğunu dile getiren Bozdağ, bugüne kadar PKK terörü dahil, birçok terör eylemleriyle mücadele ettiğini ve hepsinde başarılı neticeler aldığını söyledi. Hiç bir terör örgütünün bugüne kadar Türkiye'ye karşı hesaplarında bir netice alamadığını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu: ''Bundan sonra da netice alamayacaktır, alması mümkün değildir. Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için ne lazımsa onu yapmak konusunda sadece hükümet olarak biz değil, toplum topyekun kararlıdır. Bugüne kadar da bu kararlı duruşuyla mücadelesini sürdürmüştür. Türkiye'nin toprakları üzerinde hiç bir ameliyata hiç bir şekilde izin verilmesi söz konusu değildir. Ne bundan önce ne bugün ne de bundan sonra... Bunun hayalini kuranlar varsa boş yere vakit kaybetmesinler. Çünkü bugüne kadar bu tür hayalleri kuranlar hep hüsrana, hayal kırıklığına düşmekten başka bir sonuçla karşılaşmamışlardır. Türkiye, terörle mücadelesini, terör bitene kadar, terörün sonu gelene kadar kararlılıkla sürdürecektir.'' Terörle mücadelede elde edilen tecrübeler de değerlendirilerek yeni dönemde daha değişik boyutlu ve kapsamlı yeni bir konseptle, kararlılıkla terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Bozdağ, bundan hiç kimsenin tereddütünün olmamasını istedi. Bozdağ, Türkiye'nin, terörle mücadelesini bir yandan sonuna kadar devam ettirirken, diğer yandan da insanların ihtiyacı olan düzenlemeleri yaparak toplumun, huzur, refah, barış, güvenliği için gerekli adımları atma konusunda kararlılığını devam ettireceğini vurguladı.