Bozdağ: Terör örgütüyle yapılan mücadeleyi  'alçaklık' olarak nitelemek büyük bir densizlik

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun Silahlı İnsansız Hava Araçları\'nın (SİHA) kullanıldığı PKK operasyonuna ilişkin sözlerini eleştirirken, \"Ya sen kimden yanasın? PKK\'dan yana mısın? yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nden yana mısın?\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Boğazlıyan Şeker Fabrikası\'nda üretim kampanyası başlama töreninde yaptığı konuşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun, sözlerine ikişkin tepkilerini dile getirdi. Bozdağ, “CHP\'nin bir milletvekili, Meclis\'te toplantı yapıyor ve burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenlik güçlerinin terör örgütüyle, teröristlerle yaptığı mücadeleyi \'alçaklık\' olarak niteleyen bir ihanetin içerisinde bulunuyor\" dedikten sonra hangi tarafta olduğunu sordu. Bozdağ, şöyle devam etti:

\"Güvenlik güçlerinin, aziz milletimizin ve devletimizin hukukunu korumakla mı, yoksa teröristlerin, terör örgütlerinin hukukunu korumakla mı görevlisin? Böyle bir ihanet olabilir mi?. Ama bakın oluyor. Bu partinin Genel Başkanı çıkıp da bu milletvekiline \'Sen benim güvenlik güçlerimin yaptıkları mücadeleyi nasıl alçaklık olarak nitelendirirsin\' diye ona \'Seni gidi densiz\' diye hitap edemiyor. O diyemiyor ama biz diyelim bari, bundan daha büyük densizlik olur mu?\"

\'TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİ BAZI ÜLKELERİ RAHATSIZ EDİYOR\'

Almanya’da yapılacak seçimlerin bütün malzemesinin Türkiye olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, dünyanın Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasını gıpta ile izlediği halde bazı ülkelerin rahatsız olduğunu söyledi. Bozdağ, şöyle devam etti:

\"Almanya’da, Avusturya’da,Hollanda’da seçim var. Zannedersiniz orada halk, Türkiye’ye kim nasıl bakarsa, ona göre oy verir. Seçimlerin bütün malzemesi Türkiye. Bütün malzemesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile, kalkıyorlar. Yatıyorlar Recep Tayyip Erdoğan’la, kalkıyorlar Recep Tayyip Erdoğan’la. Sizin Türkiye, Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı ile ne alıp veremediğiniz var? Alman halkının, Alman Devleti’nin sorunlarını, bunları nasıl çözeceğinizi niye konuşmuyorsunuz? Türkiye ve liderini itibarsızlaştırmak için gayret yaparak Türkiye’ye zarar veremezsiniz. Her biri bir yandan tehdit savuruyor, ‘Gümrük Birliği’nin güncellemesini yapmayız, AB müzakere sürecini askıya almaya veya kaldırma, sonlandırma konusunu gündeme taşırız, ekonomik yaptırım yaparız, vatandaşları oraya göndermeyiz, şunu yaparız, bunu yaparız’ diye bol tehdit yapıyorlar. Bir ülkenin yöneticileri böylesi bir tehdidin içerisinde olabilir mi? İşte görüyorsunuz yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ülkesi aleyhine ve milleti aleyhine kim hangi tehdidi yaparsa yapsın, bunlara asla pabuç bırakmaz, bırakmayız, izin de vermeyiz. Bu milletin ve devletin ulusal güvenliği söz konusu olduğu zaman hiçbir ülkenin veya gücün Türkiye’nin ulusal güvenliği aleyhine tavizler vermesini Türkiye’den beklememeli. Bütün dünyayı biz biz milletimiz ve devletimiz söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan karşıya alırız. Türk milletinin tarihi bunun örnekleriyle doludur. Bundan sonra da Türkiye’nin ulusal güvenliğinden taviz vermesini bekleyenler aldanıyorlar. Asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin kökünü kazımak için kararlı mücadelemiz devam edecek. Türkiye’nin içerisini karıştırmak, kriz, kaos, karmaşa yaratmak için gönderilen casusların tepesine binmeye ve onları kodese tıkmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını ona göre yapsın.\"

ALMANYA TERÖRE ALENEN DESTEK VERİYOR

Almanya’nın, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bütün terör örgütlerine açıktan destek verdiğini de ifade eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Almanya, PKK, FETÖ dahil bütün terör örgütlerine destek verdiğini ifade ederken, \"Alenen destek veriyor. Toplantılar yapıyorlar, teröristlerin elebaşları telekonferansta toplantılarda konuşturuluyor. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, bakanları konuşturulmuyor. Darbeyi yapmış darbeciler orada himaye görüyor. Sonra Türkiye’nin içini karıştırmak için Türkiye’ye gelmiş burada terör örgütlerine destek vermiş olduğu gerekçesiyle tutuklu olanlar var, onların da serbest bırakılmasını istiyorlar. Ya şimdi sormazlar mı, senin ülkenin aleyhine, terör örgütlerine destek veren bir Türk vatandaşı Almanya’da olsa sen serbest bırakır mısın? Bırakmazsın\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya’nın AB içerisinde kendisini üstün gördüğünü ve diğer ülkelerin de bunun farkında olduğunu bunun topluluğa, üye ülke ve halklarına açıkça bir saygısızlık ve hakaret olduğunu söyledi.

\'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINA ÇÖKMEYE DEVAM EDİYORUZ\'

Terör örgütleriyle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini ve devam edeceğini söyleyen Bozdağ, Türkiye’nin her yerindeki değişmeler, eş zamanlı gelişmeler ve olumlu adımlarır, ülkemizin her alandaki göstergelerinin de olumlu anlamda değişmesine yol açacağını anlattı. Bozdağ, şunları ekledi:

\"Türkiye, her türlü aleyhte yapılan çalışmaya, karalama kampanyalarına ve kirli operasyonlara rağmen bölgesinde huzur, güven, istikrar adası olduğunudır. Ekonomisi her türlü olumsuzluklara karşı dirençli ve güçlü bir ülkedir. Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlı bir biçimde devam ediyor. Dağında, taşında, ovasında, ininde, yuvasında, neresinde olursa olsun terör örgütlerinin başına çökmeye ve onlara yaptıkları ihanetin hesabını sormaya devam ediyoruz ve terörün kökünü kazıyana kadar da bu mücadele sürecektir. Yazı, kışı demeden sürecektir. Kim ne tür destek verirse versin, gizli açık ne tür kollamayı yaparsa yapsın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenlik güçlerinin nefeslerini onlar her an ensesinde hissedecekler. Bulundukları yerde bulunup tespit edilecek ve gereken müdahale yapılacaktır ve yapılıyor da. Bugüne kadar yapılanlar ortada. O yüzden herkes bir yerden bağırıyor.\"



