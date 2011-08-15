Bozdağ: Somali için toplanan yardımlar 150 milyon lirayı aştı

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali'ye yapılan yardımların 150 milyon TL'nin üzerine çıktığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali'ye yapılan yardımların 150 milyon TL'nin üzerine çıktığını söyledi.



Bozdağ, AKP Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açlıkla mücadele eden Somali'ye yönelik yardımlarla ilgili bir soruya Bozdağ, büyük bir insanlık dramı yaşandığı ve bunun karşısında kimsenin sessiz kalmaması gerektiği yanıtını verdi. Bozdağ yapılan yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi:



"Türkiye, Türk Milleti, bu konuda oldukça duyarlı bir tavır ortaya koydu. Sayın Başbakanımızın başlattığı yardım kampanyası milletimizin her kesiminden her bir ferdinden çok büyük bir ilgi, alaka gördü. Şu ana kadar en son aldığım rakamlar 150 milyon TL'nin üzerinde bir yardımın bugüne kadar Diyanet Vakfı, Kızılay, AFAD ve AFAD aracılığıyla kurumlara ulaştığını görüyoruz. Bu tabii devam ediyor. Her gün yapılan yardımlar bir sonraki gün artıyor. Tahmin ediyorum ki bu artarak devam edecektir. Ben milletimize gösterdikleri hassasiyetten, gösterdikleri iyilikten, yardımdan, dayanışmadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yardımların devam edeceğine inanıyorum."

Karayılan'ın yakalandığı iddiaları



Bozdağ, bir gazetecinin Murat Karayılan'ın yakalandığı yönündeki haberleri hatırlatması üzerine ise "Gerçek dışı veya teyit edilmemiş haberler üzerine yorum yapmayı doğru görmüyorum" dedi.



Öte yandan MYK toplantısı öncesi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da AKP Genel Merkezi'ne geldi. Bakanların Başbakan Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi.



