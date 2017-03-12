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Bozdağ: Savcı Bharara, FETÖ'nün Zarrab üzerinden yürüttüğü operasyonun ortağı!

İstifa etmeyi reddeden Bharara, görevden alınmıştı

12 Mart 2017 20:47

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 17-25 Aralık yolsuzluk operasuonunun kilit ismi Reza Zarrab'ın ABD'de yargılandığı davanın savcılığını üstlenen Preet Bharara'nın görevden alınmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bozdağ, Bharara Türkiye'ye karşı FETÖ lideri Gülen ve teröristleri ile beraber Rıza Zerrab üzerinden yürütülen bir operasyonun ortağıdır. Çok net" görüşünü dile getirdi. 

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Zarrab, New York'ta “kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme” suçlamaları tutuklu olarak yargılanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bekir Bozdağ, bazı programlara katılmak üzere geldiği Düzce'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bozdağ şunları söyledi:

"Savcı Bharara görevden alındı. Görevden alındığı zaman bırakmamasının bir kıymeti yok. Bharara Türkiye'ye karşı FETÖ lideri Gülen ve teröristleri ile beraber Rıza Zerrab üzerinden yürütülen bir operasyonun ortağıdır. Çok net. Orada yürüyen bu soruşturma FETÖ üyelerinin oraya götürdüğü uydurma sahte bilgiler ve onun üzerinde Türkiye'ye dönük, 17-25 Aralıkta başaramadıklarını Bharara ve hakim vasıtasıyla tahakkuk ettirmeye çalışan birisi. Biz Bharara'yı tanıyoruz. Neler yaptığını görüyoruz, hukuku nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Görevden alınması tamamen ABD hükümetinin takdiridir. Türkiye'ye karşı hukuku kılıç olarak kullanan birisi. Terör örgütünün Türkiye'de başaramadığı operasyonu ABD'de tamamlamak isteyen birisi" 

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