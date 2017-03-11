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Dünya

Trump, Zarrab'ı tutuklatan Savcı Bharara'nın istifasını istedi

Bharara ile birlikte Obama döneminde atanan 46 savcının istifası istendi

11 Mart 2017 10:08

Donald Trump yönetimi, dün aralarında, “kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme” suçlamaları ile New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın davasının savcısı olarak ünlenen Preet Bharara dahil 46 savcının istifasını istedi.

Hürriyet'in Amerikan New York Times gazetesine dayandırdığı haberine göre, Adalet Bakanı Jeff Sessions, Obama yönetiminde atanan 46 savcının istifalarını istedi. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, “Önceki geçiş dönemlerinde olduğu gibi, daha önceki yönetimin atadığı çok sayıda savcı görevlerinden ayrıldılar. Adalet Bakanı, eksiksiz bir geçişi sağlamak için şimdi kalan son 46 savcıdan da istifalarını sunmalarını istedi” dedi.

ABD’deki hükümet değişikliklerinde savcıların değiştirilmesi, alışıldık bir uygulama. Ancak New York Times gazetesi, Donald Trump’ın kasım ayında başkan seçildikten sonra Bharara’dan görevde kalmasını istediğini hatırlatarak, dünkü istifa emrinin sürpriz yarattığını yazdı.

Bharara’nın ofisinden henüz açıklama yapılmadı.

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