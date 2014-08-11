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Politika

Bozdağ: Sandığa gitmeyenlerin çoğu AK Parti'li

Ekmeleddin İhsanoğlu’na verilen oyların şahsına olmadığını ifade eden Bozdağ, “Çatının yıkıldığını gördük, çatı tutmadı” dedi

11 Ağustos 2014 16:32

Cumhurbaşkanı seçimi sonucunu değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çatının tutmadığını söyledi. Bozdağ, sandığa gitmeyenlerin çoğunun AKP'li olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonuçlanan Çankaya seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Ekmeleddin İhsanoğlu’na verilen oyların şahsına olmadığını ifade eden Bozdağ, “Çatının yıkıldığını gördük, çatı tutmadı” dedi.

Bozdağ, şöyle konuştu:

“Ekmeleddin İhsanoğlu'nun başarılı ya da başarısız diye bir değerlendirmeye tabi tutulmaması lazımdır. Çünkü verilen oylar, İhsanoğlu'nun şahsına yönelik oylar değil CHP, MHP Genel Başkanlarının iradesi doğrultusunda verilen oylardır. Bu açıdan bu sonucun, MHP'nin, CHP'nin ve onlara destek olan ekiplerin başarısı ya da başarısızlığı olarak değerlendirilmesi daha doğru olur.”

Bekir Bozdağ, sandığa gitmeyenlerin çoğunun AKP’li olduğunu savundu.

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