Bozdağ: Reina saldırısında DEAŞ bağlantısı güneş gibi ortada

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'da 39 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan silahlı saldırıyla ilgili elde edilen verilerin saldırının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından düzenlendiğine işaret ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılan Bozdağ, "DEAŞ (IŞİD) terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor. DEAŞ'a dair önemli bilgilere ulaşılacağına inanıyorum" dedi.

Masharipov'un sorgusunda suçunu kabul ettiği ve aynı zamanda parmak izlerinin olay yerinden alınanlarla uyum gösterdiği açıklandı.

Adalet Bakanı, Masharipov'un yakalanmasının polis teşkilatı için çok büyük bir başarı olduğunu belirterek, emniyet birimlerini tebrik etti.

İstanbul Emniyeti, yılbaşı gecesi düzenlenen saldırının ardından kaçan zanlının bulunması için kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Bu çalışmalar sırasında 7 bini aşkın video görüntüsü izlendiği ve 2 binden fazla polisin görev aldığı belirtiliyor.

Reina'ya düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş ve 71 kişi de yaralanmıştı. IŞİD, yaptığı bir açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.