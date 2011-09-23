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Politika

Bozdağ, Rabbani'nin cenazesine katılacak ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 02:50

-Bozdağ, Rabbani'nin cenazesine katılacak ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı Burhaneddin Rabbani'nin cenaze törenine katılacak. Bozdağ'ın makamından yapılan açıklamaya göre, Rabbani'nin yarın düzenlenecek cenaze töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına Başbakan Yardımcısı Bozdağ gidecek. Bu gece yarısı 00:30'da özel uçakla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gidecek Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile TİKA Başkanı Serdar Çam eşlik edecek.

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