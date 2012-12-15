Bozdağ: Özal'ın ölümüne ilişkin şüpheler arttı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adli Tıp Kurumu'nun Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili rapora ilişkin, ''Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapor, Özal'ın ölümüne ilişkin şüpheleri bana göre ortadan kaldırmamıştır. Aksine şüpheleri çoğaltacak bir rapor ortaya çıkartmıştır'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Abant'ta düzenlediği ''2012 yılı Hac ve Umre Organizasyonu Değerlendirme Toplantısı''na katılan Bozdağ, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bozdağ, ABD'nin Connecticut eyaletinin Newtown şehrinde bir okulda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soru üzerine, olayın vahim bir durum olduğunu ifade ederek, ''Ben öncelikle Amerika Başkanı Obama'ya ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bağ sağlığı diliyorum'' şeklinde konuştu.

Bozdağ, böyle bir olayın hiç gerçekleşmemesini umduklarını dile getirerek, ''Vahim bir olay. Keşke hiç olmasaydı. Ben şu an herhangi bir görüşme yapmadım ama buradan sizin aracılığınızla başsağlığı dileklerimizi, hem ailelerine hem de Amerika Başkanı Obama'ya iletiyorum. Kabul edilemez bir olay. Ne söyleyeceğimi işin doğrusu bilemiyorum. İnşallah böylesi hadiseler bir daha tekrar etmez. Ne Amerika'da ne de dünyanın başka bir yerinde çocuklar, insanlar ölmesin, öldürülmesin'' ifadesini kullandı.



'Adli Tıp Kurumu, şüpheleri ortadan kaldırmamıştır'



Adli Tıp Kurumu'nun, Turgut Özal ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği rapora ilişkin sorularını yanıtlayan Bozdağ, merhum Cumhurbaşkanı Özal'a tekrar Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, şunları söyledi:

''Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapor, Özal'ın ölümüne ilişkin şüpheleri bana göre ortadan kaldırmamıştır. Aksine şüpheleri çoğaltacak bir rapor ortaya çıkartmıştır. Çünkü rapor kesin ve net veriler ortaya koymaktan uzaktır. Cumhuriyet Savcılığı zaten tatmin olmamış olacak ki rapordan soruşturmanın devamına karar verdi. Ben bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Özal'ın rahmetli olduğu gün de hala bugün de bunun normal bir ölüm hadisesi olmadığını düşünüyorum. Benimki bir bilgiye dayalı değil. Bir şüpheye dayalı düşüncem var ama Adli Tıp Kurumu bu şüpheleri ortadan kaldırmamıştır, aksine bu şüpheyi teyit eden kesin sonuç vermese bile, bir sonuç ortaya koymuştur.''