Bozdağ: Münbiç, Türkiye'nin güçlü olduğunu göstermektedir

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Biz silahlı çözümü son çare olarak hep gördük. Arzu ettiğimiz bir çözüm değil ama Türkiye mecbur kaldığında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu adımı atmaktan tereddüt etmedi. Münbiç\'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye\'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir\" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat\'ın Sorgun ilçesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, Türk askerlerinin Münbiç\'te bağımsız devriye faaliyetlerine başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

\"Şu anda Münbiç\'te diplomatik bir yol haritası net bir şekilde belli edildi. Bir takvim de kondu. Bu çerçevede adıma adım çalışmalar başlatıldı. ABD ve Türk birlikleri Münbiç\'in içinde bağımsız devriyeye başladılar, kenarında şu anda. Yani oraya girilmiş durumda. Şimdi adım adım bu devriye içeri doğru gidilecek ve karma devriyeye dönecek. Daha sonra da o bölgedeki PYD-YPG\' li teröristlerin bölgeyi terk edip etmediği hem bizim hem ABD askerleri tarafından kontrol edilecek. Alanın tamamen temizlenmesinden sonra da o bölgedeki bütün işler yeni aramızdaki mutabakat çerçevesinde devam edecek. O da nedir? Bir yandan bölgenin teröristlerden arındırılması için çalışma yürütülürken öte yandan eş zamanlı bölgenin yönetimi ve güvenliği gibi konularda eş zamanlı bir şekilde çalışılmakta ve çözüme kavuşturulmaktadır. Biz silahlı biz çözümü son çare olarak hep gördük. Arzu ettiğimiz bir çözüm değil ama Türkiye mecbur kaldığında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu adımı atmaktan tereddüt etmedi. Ama diplomatik yollarla sorunlara çözüm bulunması bizim her zaman tercihimiz olmuştur. Münbiç\'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye\'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir \"

\'YEREL YÖNETİMDE KİMLERİN YER ALACAĞINA TÜRKİYE-ABD KARAR VERECEK\'

Bekir Bozdağ, Münbiç\'te nasıl bir yol haritası izleneceğine dair soruyu şöyle yanıtladı:

\"Elimizde bir takvim var. 90 günlük bir takvim var. Hem Türk hem ABD askeri birlikleri Münbiç\'te bağımsız devriye gezmeye başladılar. Bu olay bir kademeden sonra birlikte bu bölgede de devriye gezmeye dönecek ve bölgedeki YPG-PYD\'li teröristlerin oradan ayrılmasını birlikte kontrol edeceğiz. Alan temizlendikten sonra da birlikte bir düzen kurulacak. Bu düzenin kurulmasına ilişkin çalışmalar şu an devam ediyor teknik heyetler arasında. Bir güvenlik gücü oluşturulacak orada. Bu gücün kimlerden oluşacağına ABD- Türkiye beraber karar verecek. Münbiç yönetimi nasıl olacak onunla ilgili de teknik çalışmalar devam ediyor. Varılan mutabakat çerçevesinde yerel halk orada bırakılacak ama yerel yönetimde kimlerin yer alacağına ABD ve Türkiye karar verecektir. Eş zamanlı yürüyor. Bu çalışmaları kısa süre içinde neticelendirmeyi hedefliyoruz. en geç 90 gün içinde bitmesi planlanmaktadır.\"

\'MÜNBİÇ\'TEki ÇALIŞMALAR FIRAT\'IN DOĞUSU İÇİN ÖRNEK OLACAKTIR\'

Münbiç\'teki neticenin Fırat\'ın doğusuna örnek olabileceğini söyleyen Bekir Bozdağ şunları kaydetti:

\"Bu mutabakat sadece Münbiç ile ilgili bir mutabakat. Ama bunun içinde ileriye dönük ABD ile Türkiye arasında DEAŞ\'tan temizlenen bütün yerlerde ortak çalışma ve çözüm önerileri arama iradesi var. Bundan sonra Türkiye- ABD DEAŞ\'tan temizlenen diğer yerlerde dahil FIrat\'ın doğusu da dahil birlikte çalışma kararıdır bu. Bununla ilgili adımlar da atılacaktır. Bu bir nevi Fırat\'ın doğusu için Münbiç\'teki çalışmalar bir model olacaktır. Münbiç\'teki neticenin Fırat\'ın doğusuna da uygulanabilir bir model oluşturabileceğini düşünüyoruz. İki ülke yetkilileri teknik düzeyde çalışmalarını devam ettiriyor. Şunun altını çizmekte fayda var. Türkiye sadece Münbiç\'te masada bir netice aldı. Diğer tarafları ABD isteği doğrultusunda terk ettiği şeklinde değerlendirme doğru değildir. Türkiye ne dediyse aynı şeyi tekrar ediyor. Fırat\'ın doğusu PYD- YPG\'li teröristlerden temizleninceye kadar devam edecektir. Münbiç\'te oluşturduğumuz çözümün Fırat\'ın doğusu için de örnek olabileceğin düşünüyoruz.\"

\'BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜNÜN BAŞ MİMARI CHP\'DİR\'

Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"Baş örtüsü sorununu ben ortadan kaldırdım\" sözlerinin hatırlasılması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

\"Onu kargalara sormak lazım. Herhalde epey gülüyordur kargalar. Baş örtüsü zulmünün baş mimarı CHP zihniyeti ve buna sahip yargı, üniversite görevlileri olduğunu herkes biliyor. 28 Şubat ve ondan önceki dönemde körükleyen kimdi baş örtüsü sorununu? 27 Nisan e-bildirisi \'başörtülü bir kişinin eşi cumhurbaşkanı olmasın\' diye verildi. Biz baş örtüsü sorununu çözmek için MHP ile bir anlaşma yaptık. CHP ne zaman bunlara \'evet\' demiş? AK Parti olmasaydı ne Meclis\'te başörtülü bir hanım olurdu ne de üniversite ne yargı ne kamuda baş örtülü bir vatan evladı çalışırdı. Niye siz yaptıysanız, 90\'lı yıllarda yapmadınız? 28 Şubat\'ta yapmadınız, o zaman iktidardınız. Bunlar laf ola beri gel milleti aldatmaya dönük şeylerdir. Başörtüsü zulmünün altında mührü olan partidir. Şimdi başörtüsünü savunur hale gelmelerini önemsiyoruz. CHP bugünü savunabilir hale geldiyse Erdoğan ve AK Parti sayesindedir. CHP bu köhnemiş zihniyetini değiştirebildiğimiz için daha başarılı hissediyoruz.\"



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