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Politika

Bozdağ: Muhafazakârların 'deizme' kaydığı söylemi kirli bir saldırıdır

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Muhafazakârların veya imam hatip lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli b

21 Nisan 2018 17:10

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, \"Muhafazakârların veya imam hatip lisesi öğrencilerinin \'deizme\' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır\" dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında, \"Muhafazakârların veya imam hatip lisesi öğrencilerinin \'deizme\' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır\" ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:
\"Deizmin kabulü; Yüce Allah\'ın Kuran ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere, meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam\'ın temel pekçok ilkesini reddetmektir. Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki muhafazakâr Müslüman ya da İHL\'li olsun. İmam hatip lisesi öğrencilerine ve muhafazakârlara dönük kirli tuzak ve saldırılara karşı daima uyanık olmalıyız ve bu kirli tuzağı kuranlara, saldırıyı yapanlara ve iftirayı atanlara hep bir ağızdan; \'Hadi oradan bre ebleh!\' demeliyiz. İmam hatip lisesi öğrencileri ve bilumum muhafazakârlar hülasa Müslümanlar; Kuran ve sünnetin tavsif ettiği şekilde Allah\'a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahirete, kaza ve kadere iman ederler. İslam\'ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul ederler. Belli ki imam hatip liselerinin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakârlardan rahatsız olanlar; onları itibarsızlaştırmak ve kendi içinde ayrıştırmak ve nihayetinde onları İslam\'dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar. Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler.\"

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