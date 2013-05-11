Bozdağ: MHP'lilerin erkeklikleri 28 Şubat'ta Meclis kapısında bitti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 28 Şubat üzerinden MHP'ye yüklendi. "28 Şubat emretti, bunlar yaptılar" diyen Bozdağ, "Erkeklikleri Meclis'in kapısında bitti" ifadesini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AKP Denizli İl Başkanlığı'nda konuştu.

Bozdağ, konuşmasında çözüm sürecine karşı çıkan MHP'ye sert ifadelerle yüklendi, 28 Şubat'a gönderme yaptı.

MHP'nin meydanlarda söyledikleriyle uygulamalarının 'yüzde 100 ters' olduğunu dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ben buradan Bahçeli'ye söylüyorum. Meydanlarda 1999'da Türkiye'nin 81 ilinin meydanında vaat edip de yerine getirdikleri tek bir icraatları yoktur. Ne vaat ettilerse Ankara'da yüzde 100 tersini yaptılar.

Erkek, ürkek dediler, erkeklikleri Meclis'in kapısında bitti. Merhum Ecevit, Merve Kavakçı hanımefendiye Türkiye'nin parlamentosunda bir anaya, bir kardeşimize meydan okurken, parlamentoyu dar edecek şekilde orada konuşurken, kafayı öne eğip gözünün ucuyla bile etrafa bakamayanların erkekliği nasıl bir erkekliktir.

12 yaşını doldurmayan yavruların yaz Kur'an kurslarına gitmesini, 16 yaşını dolduramayan yavrularımızın örgün kuran kursuna gitmesini yasaklayan kanunu 2000 yılında bunların hükümeti çıkarttı. O kanunu da biz değiştirdik. 28 Şubat emretti, bunlar şak şak yaptılar."