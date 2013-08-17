Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'yumruğu kınamadın' sitemi

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bugün düzenlenen "50. Ulusal 24. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri'nde, konuşmasından sonra saldırıya uğrayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, aynı platformda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıyı kınamamasına sitem etti. Twitter'dan paylaşımda bulunan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Hacı Bektaş konuşmasında, şahsıma yapılan saldırıya hiç değinmemesi/kınamaması, saldırıdan daha fazla beni üzmüştür" dedi.

Bozdağ hesabından ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, milletvekili Gökhan Günaydın ve Durdu Özpolat hakkında da, "CHP vekilleri G.Günaydın, U.Oran ve Durdu Özpolat'ın şahsıma yumruk atan saldırgana sahip çıkması, yumruktan daha fazla canımı acıtmıştır" diye paylaştı.

Hacı Bektaş-ı veli anma kültür ve sanat etkinliklerinde uğradığı saldırı için de Bozdağ, "Hacı Bektaş'ta şahsıma yapılan saldırı,Hacı Bektaş-ı Veli'nin ruhunu, Hacı Bektaş'lıları ve Hacı Bektaş'ı candan seven canları da incitmiştir" dedi.

milliyet.com.tr'nin haberine göre, Hacıbektaş Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliğinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuşurken bazı kişiler de protestoda bulunmuştu. kendisine "yuh" çeken ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları ve ıslıklı protestolar altında kürsüde konuşan Bekir Bozdağ, konuşmasını tamamlayıp protokol tribünündeki yerine giderken, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yerel gazetecilik yaptığı belirtilen 34 yaşındaki Hüseyin Satı'nın, yumruklu saldırısına uğramıştı. Olayın ardından Satı gözaltına alınmıştı.

Bozdağ'ın ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şöyle konuşmuştu:

"Sayın başkanımız Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir sözünü asmış, "İncinsen de incitme" diyor. Kimseyi incitmeyelim. Sevgiyi, hoşgörüyü bu topraklara getirenler Yunus Emre'lerdir Mevlana'lardır. Hacı Bektaş-ı Veli'lerdir. Burada insan sevgisi insanların yüreklerindedir. Hacı Bektaşı Veli’nin bu sözünü sakın unutmayalım: İncinsen de incitmeyin. Hacı Bektaşı Veli’nin mekanında öfke yoktur, sevgi vardır."