Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nun erdemli duruşunu İnce'nin de göstermesi gerekirdi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP heyetinin, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'in ABD\'den iade talebi dosyalarını incelemesi konusunda, \"Sayın Kılıçdaroğlu, dünkü açıklamasıyla çok net bir şekilde, belgelerde tamlık olduğunu, ufak tefek bazı şeyler olduğunu ama bunun esasa müessir olmadığını çok açık bir şekilde ifade etti. Amerika\'nın bunu iade etmesi lazım geldiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce\'yi tekzip etmiş oldu. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun erdemli duruşunun bir benzerini Sayın İnce\'nin göstermesi gerekirdi\" dedi.

Memleketi Yozgat\'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklamalarda bulundu. CHP heyetinin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in ABD\'den iade dosyasını incelemesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuyla ilgili açıklamalarına değinen Bozdağ, şunları söyledi:

\"Adalet Bakanımız çağırdı, bakanlığa geldiler, incelediler ve 5 saatten fazla bir çalışma yaptılar. Bütün evrakı tek tek gördüler. Sorular sordular, cevap aldılar ve bilgilendirildiler. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun açıklamasından öğreniyoruz ki, 3 sayfalık da bir rapor sunmuşlar. Sayın Kılıçdaroğlu, dünkü açıklamasıyla çok net bir şekilde, belgelerde tamlık olduğunu, ufak tefek bazı şeyler olduğunu ama bunun esasa müessir olmadığını çok açık bir şekilde ifade etti. Eksiklik yok. Amerika\'nın bunu iade etmesi lazım geldiğini ifade etti. Bu şunu gösteriyor; CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce\'yi tekzip etmiş oldu. Çünkü aynı rapor, Sayın İnce\'ye de verildi. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun erdemli duruşunun bir benzerini Sayın İnce\'nin göstermesi gerekirdi. İnce, bunu yapmadı. 7 ay sonra falan gönderildiğine dair başka şeyler söyledi. Yahu; belgede eksiklik var mı, yok mu? Tercümesi var mı yok mu? Siz bunları iddia ettiniz. Bunlar var mı, yok mu? Bunların hepsi tamamsa, dürüst bir siyasetçiye düşen nedir? İncelettirdik, eksiklik yok. Dolayısıyla, \'ABD üzerine düşenleri yapmıyor\' demesi lazım. İnce bunu demedi, en son Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması bizim haklılığımızı ortaya koymuş oldu. Sayın İnce\'yi, Sayın Kılıçdaroğlu da yalanlamış oldu.\"

\'İNCE, TÜRKİYE\'DEN ÖZÜR DİLEMELİ\'

İnce\'nin özür dilemesi gerektiğini belirten Bozdağ, \"Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi çıkıp Türkiye\'den özür dilemeli \'ben yanlış yaptım\' diye. Adalet Bakanlığı\'ndan özür dilemelidir. \'Ben ülkemin gösterdiği belgelere, gerçeğe rağmen itiraz ettiğim için özür diliyorum\' demesi lazım. Bu dürüst bir siyasetçiye yakışan bir tutumdur. Umarım Sayın İnce Türk halkından özür diler, Adalet Bakanı\'ndan özür diler\" dedi.

\'HDP GÖRÜNMEZ MÜTTEFİK\'

CHP\'nin Diyarbakır mitingini eleştiren Bozdağ, CHP bayraklarıyla HDP bayraklarının yan yana ve birlikte dalgalandırıldığını söyleyip, şu ifadeleri kullandı:

\"Biz bunu defalarca söyledik; HDP, Millet İttifakı\'nın görünmez müttefikidir. Kare dışı müttefikidir. Aynı istikamette birlikte koşmaktadırlar. İttifakın içinde resmen yer verilmeyişinin nedeni, milliyetçi muhafazakâr seçmenden oy kaçışını engellemek içindir. Esasında HDP doğrudan doğruya, Millet İttifakı\'nın bir parçasıdır. CHP de onu öyle kabul etmektedir. Diğerleri de öyle kabul etmektedir. Çünkü hep beraber, Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinden çıkartılmasını talep etmektedirler. Hep beraber, HDP\'nin söylemlerine benzer söylemleri dile getirmekteler. En son Diyarbakır mitinginde gördük ki, CHP bayraklarıyla HDP bayrakları yan yana ve birlikte dalgalandırılıyor. Belli ki HDP mitinge çok büyük destek vermiş durumda. Bu bayrak olayı ve HDP\'nin mitinge vermiş olduğu destek, CHP, HDP ve Millet İttifakı arasındaki birlikteliği ve dayanışmayı gösteren somut bir örnektir.\"



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