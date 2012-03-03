Bozdağ: Kılıçdaroğlu'nun 10 fezlekesi hakaretten

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Sayın Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke sayısı zannediyorum 14'e çıktı. Bunlardan 9 tanesi iftira ve hakaret suçlarıyla ilgili hazırlanan fezlekeler. Son fezlekeyle 10. hakaret fezlekesi oldu'' dedi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Bölge Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında TBMM'de hazırlanan fezlekelerin çoğunun iftira ve hakaret nedeniyle hazırlandığını belirtti.

Gazetecilerin, Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandığını hatırlatmaları üzerine Bozdağ, milletvekillerinin konuşmalarını yaparken eleştiri sınırları içerisinde yapmaya özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Meclis'e gönderilen fezlekeler arasında hakaret ve iftira üzerine fezlekeler olduğunu ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

''Bu, Meclis için iyi bir not, iyi bir görüntü değildir. Meclis'teki fezlekelerin büyük bir kısmı da CHP'ye ait. Sayın Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke sayısı zannediyorum 14'e çıktı. Bunlardan 9 tanesi iftira ve hakaret suçlarıyla ilgili hazırlanan fezlekeler. Son fezlekeyle 10. hakaret fezlekesi oldu. Türkiye'deki ana muhalefet adına son derece üzüntü verici bir tablodur. Bir genel başkan hakkında 14 fezleke olması bunların çoğunun hakaret ve iftira konularından olması hoş bir şey değil. Kılıçdaroğlu'nun oturup düşünmesi lazım 'Ben nasıl konuşuyorum' diye düşünmesi lazım. Cidden kötü ve üzücü bir durum. Kendi düşüncelerini eleştiri sınırları içerisinde yapmaya, iftirada bulunmamaya özen göstermelidir. Bu iftiralardan bir tanesi de Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında yapılmıştır. Onunla ilgili dava açılmazsa, şöyle böyle olmazsa özür dileyeceğini söylemişti. Bunun en büyük iftira olduğu daha sonra ortaya çıktı. Ama sayın Kılıçdaroğlu çıkıp kimseden özür dilemedi. Onun aksine başkalarını suçlamaya devam etti.

Bir kişinin konuşmalarında eğer hakaret ve iftira ön plana çıkıyorsa konuşmalarını bunlarla süslemeden yapmıyorsa, bu onun ciddi aczi içinde olduğunu, plan ve projesinin olmadığını gösterir. Sayın Kılıçdaroğlu, otaya koyduğu plan ve projelerle gündeme gelmeli. Böyle olursa Türkiye de kazanır.''

Fezlekelerin her dönem olduğunu ancak fezleke üzerine siyaset yapan bir genel başkanın daha önce olmadığını belirten Bozdağ, ''Biliyorsunuz bütün milletvekillerini alıp Meclis bahçesinde yürüdüler. İlk defa böyle bir şey oluyormuş gibi, başka fezleke yokmuş gibi. Bunun üzerine başka bir siyaset bina etmek istediler. Kılıçdaroğlu'nun iftira ve hakaret yerine gerçek eleştiri yapması gerekir. Muhalefetin güçlü olması bizim de işimize yarar. Ama hakaret ve iftira üzerine siyaset olmaz'' diye konuştu.