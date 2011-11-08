-Bozdağ: ''Kılıçdaroğlu'na savcıların adresini veririm'' YOZGAT (A.A) - 08.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin, ''Cumhuriyet savcılarının adreslerini bilmiyorsa ben kendisine vereyim. Bütün savcılarının adreslerini göndereyim, Sayın Kılıçdaroğlu bir dahaki mektuplarını doğru yere göndersin'' dedi. Kurban Bayramını Yozgat'ta geçiren Bozdağ, AK Parti Yerköy İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan terör olayları ve Van'da meydana gelen deprem nedeniyle bütün Türkiye'nin buruk bir bayram yaşadığını dile getirdi. Türkiye'deki belediyelerin büyük bir çoğunluğunun, AK Partili başkanlar tarafından yönetildiğini kaydeden Bozdağ, ''Sayın Kılıçdaroğlu eline bir dosya alıyor. 'İşte dosya, şu belediyede şu yolsuzluk var, bu yolsuzluk var' diye dosya gösteriyor. 'Ben şu yolsuzluğu açıklayacağım' diyor. Ertesi gün başka bir şey söylüyor. Daha sonra da Sayın Başbakan'a mektup yazıyor'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun mahkemelere vermediği dosyalarla milletin haysiyeti ve şerefiyle oynadığını ifade eden Bozdağ, iktidarın yolunun iftiradan ve çamur atmadan geçmediğinin anlaması gerektiğini kaydetti. Herhangi bir belediye yolsuzluğuyla ilgili elinde dosya olan dürüst kişinin dosyayı savcılığa teslim etmesi gerektiğini bildiren Bozdağ, şunları söyledi: ''Dürüst insan, elinde yolsuzluk dosyası varsa savcıya verir, sonra da kamuoyuna 'bu kadar ciddi bir olay var. Bu olayı cumhuriyet savcısına ilettim. Kamuoyu bilsin diye de bu konuyu kamuoyuna açıklıyorum' der. Ama maalesef Sayın Kılıçdaroğlu ortaya getirdiği konuların hiçbirini götürüp savcılığa vermiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yolsuzluk varsa, ceza alacaksa niye götürüp savcıya vermiyorsun. Mektubu bize gönderme. Mektubu cumhuriyet savcılarına gönder. Şikayeti önce yargıya yap. Ondan sonra millete yap. Onun kararını yargı versin. Millet de zaten cezasını verir. Ama maalesef çamur at izi kalsın mantığı çerçevesinde savcılara götürmüyor. Kamuoyunun önüne çıkıp çamur atıyor. Temiz insanları çamurla kirletemezsin. Cumhuriyet savcıların adreslerini bilmiyorsa kendisine vereyim. Bütün savcılarının adreslerini göndereyim, Sayın Kılıçdaroğlu bir dahaki mektubu doğru yere göndersin. Savcılara göndermeye cesaret edemediği dosyalarla milleti lekelemesin.'' -KCK davası- KCK davasındaki tartışmalara da değinen Bozdağ, bu konudaki eleştirilere anlam veremediğini belirterek, ''KCK'ya ve ortaya koyduğu eylemlere baktığımızda karşımıza şu çıkıyor; bir sözleşmesi var. O sözleşmenin içerisinde yasaması, yürütmesi, yargısı var. İl, ilçe, belde ve köye varıncaya kadar yapılanması var. Bunlarla ilgili görevli ve yetkililer var. Birtakım güvenlik yapıları var. Ve birtakım kurullar koyuyorlar. Bu bir devlet yapılanması şeklidir. Dünyanın hiçbir yerinde kendi içinde başka bir devlet yapılanmasına izin verilmez. Bu yapılanmanın örneği dünyanın hiçbir yerinde de yoktur zaten. Bu bir terör örgütü yapılanmasıdır'' diye konuştu. Büyükşehirlerde veya Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılan eylemlerin altında KCK'nın parmağı olduğunu anlatan Bozdağ okullara, duraklara, partilere, işyerlerine yönelik saldırıların KCK tarafından yapıldığına işaret etti.