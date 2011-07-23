-BOZDAĞ: KIDEM TAZMİNATI KALDIRILMAYACAK ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Kıdem tazminatı kaldırılmayacak. Kazanılmış haklara en ufak bir zede gelmeyecek. İşçilerimizin kıdem tazminatı almaları mahkeme kapısından, işverenin insafından çıkarılıp garantili hale gelecek bir sistem kurma arayışıdır, bizim yaptığımız'' dedi. Bozdağ, Hizmet İş Sendikası'nın Bilkent Otel'de düzenlenen 11. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işçinin, alın terinin karşılığını alın teri kurumadan almasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bekir Bozdağ, kıdem tazminatı fonu oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin, ''Hükümetimizin kıdem tazminatını kaldırması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir düşüncemiz ne bugün var ne dün oldu ne de bundan sonra var olacaktır. Asla kıdem tazminatını kaldırmayı düşünmüyoruz. Fakat ideolojik bir takım yaklaşımlarla 'kıdem tazminatını AK Parti hükümeti kaldıracak' diye kamuoyu gündemine getiriyorlar. Fevkalade yanlış bir şey. Kıdem tazminatı kesinlikle kaldırılmayacak'' diye konuştu. Haksız yere iş akdi feshedilen işçilerin kıdem tazminatlarını çoğunlukla alamadığını anlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle konuştu: ''Kıdem tazminatı ile ilgili sendikalar, iş dünyası, hükümet bir mekanizma kurmuş olsa, iş akdi sona erdiği zaman mahkemeye avukat kapısına gitmeden, dosyasının Yargıtay'da onanmasını beklemeden, iş akdinin feshedilmesi haklı mı haksız mı kavgasına girmeden, 'haksız yere feshedilmiş duruma düşmeyeyim' diye hile yollarına başvurma durumuna düşürülmeden, herkesin kıdem tazminatını alabileceği mekanizmayı kuralım, bununla ilgili çalışalım. 'Bunu konulaşım' demek kötü bir şey mi? Bizim dediğimiz, işçinin kıdem tazminatı konusunda bugüne kadar alamadığı hakkını alabileceği bir mekanizmayı kurmak. Yoksa işçilerin kıdem tazminatlarını ortadan kaldırmak değil, kıdem tazminatının varlığını, benim işçi kardeşimin hissedebileceği ve cebinde görebileceği sistemi hayata geçirmek. Onun için de bunu tartışalım, konuşalım. Dünyadaki uygulamalara bakmak ve işçilerin memnun olabileceği mekanizmayı işçilerimizle ortaya çıkarmak yanlış bir şey değil. Biz hak kayıplarına müsaade etmeyeceğiz. Kazanılmış hakların hiçbirisi ortadan kalkmayacak. En ufak zede görmeyecek. Kıdem tazminatı kesinlikle kaldırılmayacak ama kıdem tazminatını bütün işçilerin rahatlıkla alabileceği mekanizmayı kurmaya ihtiyaç var.'' Yeni sistemle işverenlerin, kıdem tazminatını ödememek için gayri ahlaki yollara başvurmalarının önüne geçeceklerini ifade eden Bozdağ, bu sistemle işsizliğin de azalacağını söyledi. Sistemin doğru kurulması durumunda hiç kimsenin hak kaybının olmayacağına işaret eden Bozdağ, ''Her işçi kıdem tazminatını rahatlıkla alacak. İşverenin kıdem tazminatı diye derdi olmayacak. Bu önemli bir çalışma. Bir kez daha söylüyorum; kıdem tazminatı kaldırılmayacak. Kazanılmış haklara en ufak bir zede gelmeyecek. İşçilerimizin kıdem tazminatı almaları mahkeme kapısından, işverenin insafından çıkarılıp, garantili hale gelecek bir sistem kurma arayışıdır, bizim yaptığımız. Bunun neresi kötü? Takdiri size bırakıyorum'' dedi.