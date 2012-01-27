-Bozdağ: ''Karar, hakikatleri basının manşete çekmesine engel'' YOZGAT (A.A) - 27.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Fransa Senatosunda Ermeni teklifinin kabul edilmesine ilişkin olarak, ''Bu karar hakikatleri basının manşete çekmesine engel olan bir karardır'' dedi. Bozdağ, Sorgun İlyas Arslan Kültür ve Kongre Salonu'nda yapılan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, pek çok ülkede ekonomik kriz yaşandığını, Türkiye'nin ekonomisinin ise her geçen gün büyüdüğünü belirtti. AK Parti iktidarı döneminde Yozgat'a yapılan yatırımları anlatan Bozdağ, Türkiye'nin AK Parti döneminde hizmetle tanıştığını ifade etti. Muhalefetin yapılan hizmetleri görmezden geldiğini savunan Bozdağ, ''Görmek için göz lazım, bakıyor görmüyor. Yapılanları duymak için kulak lazım. Herkes söylüyor, duymuyor. Arabaya binmiş gidiyor, 'ne yaptılar' diyor? Gittiğin o yol, çift yönlü yol. Hiç bir şey görmüyorsun, bu yolu da mı görmüyorsun? Hızlı trene biniyor Konya'ya gidiyor, 'bu hükümet hiç bir şey yapmadı' diyor. Milletimizin vicdan terazisi her şeyi görüyor, yapılanı da takdir ediyor'' dedi. Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi olduğunu belirten Bozdağ, şunları söyledi: ''Daha önce Türkiye'nin ne yaptığı, ne Amerika, ne Ortadoğu, ne Avrupa, ne Çin, ne de başka ülkeler için hiçbir önem arz etmiyordu. Türkiye'nin ne söylediğinin bir kıymeti yoktu. Şimdi ise Ortadoğu'da, Avrupa'da, dünyada bir olay olduğunda 'Türkiye ne diyor?' diye bakıyorlar. Türkiye'nin tavrı başkalarının tavrı açısından bazen olumlu tavırların belirlenmesinde belirleyici, bazıları içinde karşı duruşları açısından belirleyici oluyor.'' Fransa Senatosunun Ermeni teklifi konusunda aldığı kararı da değerlendiren Bozdağ, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin değişen gücünü herkes görüyor takdir ediyor. Fransa'da yaşanan hadiseye baktığınızda, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Türkiye ile kavga yaparak, Türkiye'yi karşısına alarak ülkesinde bunun üzerinden bir yabancı düşmanlığından ortaya çıkan oyu devşirme gayretini görüyorsunuz. Sadece Ermeni vatandaşlarının oylarına oynamıyor çünkü oradaki Ermenilerin oyu seçim sonuçlarını tayin edecek miktarda değil. O zaman kendi hırsı ve kendi çıkarları için Fransa'nın milli çıkarlarını tehlikeye atacak kadar Sarkozy'yi buna iten şey nedir? Türkiye'ye karşı vereceği mücadele veya Türkler üzerinden yapacağı mücadeleyle kendi ülkesinde yükselen ırkçı dalgadan veya yabancılara dönük husumetten oy avcılığı yapmaktır. Bir Cumhurbaşkanı kendi ülkesinin huzurunu, kendi ülkesinin çıkarlarını, kendi siyasi ikbaliyle över, birleştirip kendi ülkesinin çıkarlarını tehlikeye atacak adımları ortaya koyarsa o zaman herkes ona sorar. Ben inanıyorum ki sağduyulu Fransız vatandaşları da Fransa'nın çıkarlarına Fransız kalan Sarkozy'ye bunun hesabını sandıkta soracaklardır.'' Söz konusu kararın düşünceyi cezalandırma kararı olduğunu dile getiren Bozdağ, ''Bu karar bilimsel araştırma sonuçlarını cezalandıran bir karardır. Bu karar, gerçeği ispat edecek belge ve dokümana sahip olan kişilere gerçeği söyletmeme kararıdır. Bu karar hakikatleri basının manşete çekmesine engel olan bir karardır. Ve bu karar bilime vurulmuş bir darbedir, düşünceye vurulmuş bir darbedir'' dedi. -7 bin imam alınacak- Ülke genelinde imam ve müezzin eksikliği konusunda kendilerine talepler geldiğini bildiren Bozdağ, bu ihtiyacın farkında olduklarını kaydetti. Ayrıca 2 bin müezzin atamasının da yapılacağını belirten Bozdağ, ''7 bin sözleşmeli imam hatip mezunu alınacak. İlanların şubat ayı içerisinde yapılması planlanıyor, çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında da kadrolu imam hatip ve müezzin alımları da olacak. Onunla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Ramazan ayı başlayana kadar camilerimizdeki eksiklerin önemli bir kısmını tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın din hizmeti konusundaki ihtiyaçlarını, yeterli ve ehil görevlilerden almasını temin etme noktasındaki çalışmalarımız sürüyor'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, danışma meclisi toplantısının ardından beraberindeki Yozgat Valisi Necati Şentürk, Yozgat milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Sorgun Kaymakamı Levent Kılıç ve Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ile birlikte Sorgun E-88 karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun açılışını yaptı.