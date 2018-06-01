Bozdağ: İttifak ortaklarının bir de görünmeyen ortakları var

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Şimdi 4 tane parti bir araya gelmişler, bir de onların görünmeyen ortakları var. Alavere dalavere yapıyorlar. Milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri AK Parti’den oy hırsızlığı yapmak” dedi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, partisinin seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Partililerine hitaben konuşma yapan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı ittifak kuran partilerin ortaklarından birinin de HDP olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



“Şimdi 4 tane parti bir araya gelmişler, bir de onların görünmeyen ortakları var. Alavere dalavere yapıyorlar. Milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri AK Parti’den oy hırsızlığı yapmak. Tek dertleri oraya oy artışı temin etmek. Olabilir ama bunu dürüst yapın, dürüst. Bu ittifak ortaklarından biri, HDP midir? HDP’dir. Ama niye koymadılar aralarına Yozgat milliyetçidir, HDP’nin olduğu yere oy vermez. HDP dışarıda dursun, biz kolay millet kandırırız diyorlar. Oy da isteriz diyorlar. Bak dalaverecilere. Yahu bu millet siz giderken geliyordu. Sizden daha akıllı bütün oyunları görüyor, bütün siyasal mühendisleri biliyor ve onların hepsinin köküne Allah’ın izni ile 24 Haziran’da ot tıkayacak. Oyunu sen değil ben kurarım diyecek. Oyunun sahibi benim diyecek ve onlara en büyük dersi en büyük cevabı verecektir.”



‘SEÇİM VAKTİ ŞİRİNLİK YAPIYORLAR’

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinglerinde şirinlikler yaptığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

“CHP’nin adayı kalkmış, milletin gözüne şirin gözükmek için yapmadığı şey yok. Bunlar seçim vakti şirinlikler yapanlar. Halk adamı seçim vakti bisiklete binerek olunmaz. Seçim gelmeden halk adamı olmak lazım. Seçim dışında halkın içinde olmak lazım. Miting meydanında konuşma platformunun üzerinden göstermelik olmaz. Sen normal vakitte yapacaksın. Biz Sayın İnce ile gurup başkan vekilliği yaptık. Ben de makam arabasına bindim o da makam arabasına bindi. Bir gün Meclise bisikletle geldiğini görmedim. Görende yok. Ama seçim var milleti nasıl aldatırız, bisikletle gezersek aldatırız. Şimdi özel uçak tutmuşlar bütün illere özel uçakla gidiyorlar. Niye bisikletle gitmiyorsun? Traktörle git, at arabasıyla git. Bunlar tamamen gayri samimiler. Milletin gözünü boyamak için bunları söylüyorlar bunlara asla prim vermeyin ve bunları en güzel şekilde sandıkta inşallah hep beraber Allah’ın izniyle cezalandıralım. Gayrı samimiler ve milletin adamları olarak değil belli yerin adamları olarak hareket ediyorlar.”



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bozdağ’ın gelişi, halkı selamlaması

-Şeçim irtibat bürosu açılışında konuşması