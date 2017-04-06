Bozdağ: İdlib'te kimyasal silah kullanıldı

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, elde ettikleri otopsi sonucuna göre İdlib'deki saldırıda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin kimyasal silah kullandığının tespit edildiğini açıkladı.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi" diye konuştu. Bozdağ, "Esad'ın kimyasal silah kullandığı, bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda" diye sözlerini sürdürdü.

Bozdağ, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin de dahil olduğu bir çalışmayla otopsinin tamamlandığını aktardı.

Önceki gün Suriye'nin İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasında kimyasal gaz kullanıldığı iddia edilen ve en az 86 kişinin öldüğü saldırı meydana gelmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa saldırıdan Esad güçlerinin sorumlu olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin saldırıyı kınayan bir karar tasarısını kabul etmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak dün olağanüstü toplanan BM Güvenlik Konseyi, hazırlanan karar tasarısına ilişkin oylamayı Rusya'nın veto tehdidi nedeniyle perşembe gününe erteledi. Rusya vurulan silah deposunun muhaliflere ait olduğunu iddia etmişti.

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Reuters/SSB/HS