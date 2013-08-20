Bozdağ: Hüseyin Aygün bana nasıl bir son biçti?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP milletvekili Hüseyin Aygün'ün Twitter'da kendisi hakkında ‘Sonun iyi olmaz’ şeklinde yazdığını belirterek, "Acaba bana nasıl bir son biçmiş açıklaması lazım" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hacıbektaş ilçesinde kendisine yönelik yumruklu saldırıya ilişkin yargılama sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bozdağ, "Olayda örgüt bağı var mı, olay organize bir suç mu? Araştırılmalı. Burada CHP’li vekillerin polise mukavemeti, verilen sahte rapor ve bu kişiyle milletvekilleri arasındaki irtibat üzerinde de durulması lazım. Çünkü, Durdu Özpolat şahsa bizzat ismiyle hitap ediyor. Saldırının olduğu yere görevlilerin dışında birinin girmesi mümkün değil. Oraya basın görevlisiymiş gibi sokulmasının araştırılması lazım. Kim bu kartı verdi, o kartı verene birileri talimat mı verdi? Twitter ve Facebook hesaplarına baktığınızda bunun tek başına bir eylem olmadığı çok açık görülüyor" diye konuştu.

"Dağdaki teröristleri öven CHP milletvekillerinden biri beni tehdit eden mesajlar atıyor" diyen Bozdağ, "Hüseyin Aygün, 'Sonun iyi olmaz' diyor. Bizim sonumuzun ne olacağını açıklaması lazım. Acaba bana nasıl bir son biçmiş açıklaması lazım. Ben de merakla bekliyorum, planını açıklarsa memnun olacağım. Bir milletvekili bir bakanı tehdit edebilir mi?" dedi.