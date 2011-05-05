-BOZDAĞ ''ERGENEKON''U İŞARET ETTİ YOZGAT (A.A) - 05.05.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili ve Yozgat Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, Kastamonu'da dün polis otosuna yapılan silahlı saldırıyla ilgili, ''Başbakanlık konvoyuna yapılan hain saldırı partimize karşı yapılan bir oyundur. Biz bu oyunları çok gördük, Ergenekon Davası sürecine bakın'' dedi. Bozdağ, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılış töreninde, Kastamonu'da dün polis otosuna yapılan silahlı saldırıda bir polis memurunun şehit, bir polis memurunun da yaralı olduğunu anımsatarak, şehit olan Recep Şahin'in ailesine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. ''Bu hain saldırıyı terör örgütünün yaptığına dair bir takım iddialar var'' diyen Bozdağ, emniyet güçlerinin bunu bulup sonuçlandıracağını ifade etti. Her türlü olaya karşılık, milletin sorunlarını çözmek için uğraşmaya devam edeceklerini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti: ''Bizler Başbakanımızın da dediği gibi hem kendisi, hem de onunla birlikte yola çıkan kadroları beyaz kefenlerimizi giydik de yola çıktık. Bizim kimseden korkacak, kimsenin gürültüsüyle meydandan kaçacak halimiz yok. Başbakanlık konvoyuna yapılan hain saldırı partimize karşı yapılan bir oyundur. Biz bu oyunları çok gördük, Ergenekon Davası sürecine bakın. Bu süreçte birçok darbeler planlandığı ortaya çıktı. Kasettir, belgelerdir, Ayışığı'dır, Balyoz gibi tuzaklar, oyunlar hazırlandığını gördük. Adlarını bile karıştırır hale geldik. Nice tuzaklar, nice oyunlar... Ama biz tüm bu oyunları bozduk. Tüm bu tuzakları açığa çıkardık. Biz oyun bozmaya, tuzak bozmaya alışığız.'' Muhalefet partilerinin, milletin sorunlarını çözecek projeler de üretemediğini öne süren Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı: ''Sayın Başbakanımız 'Biz Kanal İstanbul yapıyoruz, onlar Ergenekon tüneli kazıyorlar. Hapishaneden tutuklu ve sanık kaçırmak için bu tünelleri kazıyorlar' dedi ya, siz buna müsaade edecek misiniz? Birini Zonguldak'tan birini başka yerden, bir diğerini bir başka yerden aday gösteriyor. Hem de rahmetli Ecevit'e yaptıkları ile ilgili hakkında bir sürü iddialar ortaya atılan birini Zonguldak'tan aday gösteriyor. Bütün bunlara cevabı milletimiz, Sorgunlu verecektir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Her şeye rağmen hiçbir şey bizi yıldıramaz, yolumuzdan çeviremez.''