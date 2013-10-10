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Bekir Bozdağ: Engin Alan İçin Gereken Yapılacak

Bekir Bozdağ, Balyoz Davası kararının açıklanmasından sonra MHP'li Engin Alan için kovuşturma yapılmasına engel bir durum bulunmadığını açıkladı

10 Ekim 2013 16:52

Balyoz kararlarını yorumlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milliyetçi Harekat Partisi milletvekili Engin Alan ile ilgili olarak, "vekilliği ile ilgili gereken yapılacaktır" dedi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Balyoz Darbe Planı hakkındaki temyiz kararını dün açıkladı. Mahkeme heyeti 237 kişi hakkındaki mahkumiyetin onanması, 36 sanığın tahliyesi ve 88 sanık hakkında verilen bozma kararı ile ilgili olarak gerekçeli kararını açıkladı

 

'Kovuşturmaya engel bir durum yok'

 

Milliyetçi Harekat Partisi milletvekili Engin Alan ile ilgili olarak "Sanık Engin Alan'ın 12 Haziran 2011'de yapılan 24. Dönem milletvekili genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildiği anlaşılmış ise de dosya kapsamına göre sanığa yüklenilen ve seçimden önce de soruşturulmasına başlanılmış olan suçun Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 83/2. Maddesine işaret edilen ve 14/2 maddesinde gösterilen temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması niteliğindeki suçlardan olduğu, yasama dokunulmazlığının istisnası kapsamında kalan bu suç bakımından kovuşturma yapılmasına engel bir durum bulunmadı" denildi.

 

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